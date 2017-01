Riforma delle pensioni, le ultime novità. Il cantiere della riforma delle pensioni non deve cessare la propria attività, perché il lavoro da svolgere non è ancora terminato. Questa è l’opinione dei sindacati.”Dopo l’approvazione degli importanti interventi sulle pensioni, contenuti nell’ultima Legge di Bilancio, è necessario avviare la fase 2 sulla previdenza prevista dal verbale d’intesa tra Governo Cgil, Cisl e Uil”, ha affermato Domenico Proietti, segretario confederale della Uil.

Pensioni e riforme: i nodi ancora non sciolti per la Uil.

I punti su cui soffermarsi, in tema di riforma delle pensioni, per il sindacalista, riguardano le donne ed i giovani:”Occorre affrontare il tema dei giovani e delle donne attraverso l’introduzione di un bonus di contribuzione figurativa”, ha affermato. Ed inoltre:”Bisogna procedere alla separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale, si deve, poi, promuovere un forte rilancio della previdenza complementare attraverso la reintroduzione di una fiscalità incentivante e agire sul legame dell’aspettativa di vita all’età per l’accesso alla pensione, tenendo conto delle peculiarità di tutti i lavori”.

In aggiunta, per Proietti, la pressione fiscale in Italia cala troppo lentamente. ” Il nuovo Governo deve porsi l’obiettivo di intervenire subito con una riduzione significativa delle tasse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che, da sempre, fanno il loro dovere con il fisco”.

Pensioni, Uilp: “Necessario riprendere il confronto con il Governo”.

Il segretario generale della Uil Pensionati, Romano Bellissima, intervenendo nel corso dell’esecutivo nazionale Uil, ha affrontato il tema delle riforma delle pensioni ed ha ribadito la necessità di riprendere il confronto con il Governo per la definizione degli impegni assunti con la sottoscrizione del verbale d’intesa dello scorso 28 settembre.

“Il Governo”, ha dichiarato Bellissima, “si è impegnato a valutare ulteriori interventi di riforma a partire dalla separazione della previdenza dall’assistenza, bisogna poi discutere dello studio di un nuovo paniere Istat e di un diverso indice per l’individuazione dell’inflazione, più rappresentativi dei consumi dei pensionati e infine la ricostituzione del montante come base di calcolo della nuova indicizzazione per chi ha subito il blocco negli anni 2012 – 2013”.

“Per questo”, ha concluso Bellissima, “la Uil Pensionati unitariamente a Spi ed Fnp ha scritto al Ministro Poletti per richiedere la convocazione del tavolo di confronto sulle pensioni.”

Pensioni e lavoro. Il punto di Furlan (Cisl).

Nella lettera ai delegati del sindacato, Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl, ha affrontato gli argomenti di pensioni e lavoro ed ha ribadito l’impegno del sindacato nel proseguire il confronto con il Governo. “Abbiamo fatto accordi innovativi con il Governo nello scorso anno, cambiando la legge Fornero sulla previdenza e ponendo le basi per una contrattazione innovativa in tutti i comparti pubblici e privati”, ha affermato. Furlan ha poi sottolineato:”Chiederemo con grande forza al Governo una svolta nella politica economica e sociale a favore della crescita e degli investimenti, con misure straordinarie per combattere il grave livello di povertà a favore delle famiglie e degli anziani, ridurre il divario nord-sud, governare i processi di digitalizzazione di industria 4.0 attraverso una rinnovata valorizzazione del lavoro”.