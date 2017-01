Sanremo 2017: tutte le ultimissime anticipazioni e gli ospiti che prenderanno parte al Festival

Sanremo 2017, ultimissime anticipazioni e tutti gli ospiti del Festival. Sanremo 2017 è forse l’evento più atteso di questi primi mesi del 2017 e continua certamente a far parlare di sé. L’annuncio che ad affiancare Carlo Conti alla conduzione ci sarà Maria De Filippi ha lasciato tutti senza parole, considerando che Carlo è riuscito in un’impresa quasi impossibile. La signora di Canale 5 è infatti legata a Mediaset con un contratto super esclusivo e la sua presenza a Sanremo 2017 è sicuramente garanzia di successo ed ottimi ascolti. Questa edizione di Sanremo 2017 si preannuncia davvero fantastica e stanno circolando nelle ultime ore moltissime indiscrezioni ed anticipazioni al riguardo. Secondo le ultime anticipazioni, come annunciato durante la conferenza stampa, non ci saranno vallette, ma la sola presenza di Maria. Nelle ultime settimane era stata confermata la presenza di un primo ospite, ovvero Tiziano Ferro. Il cantante salirà sul palco dell’Ariston dopo due anni di assenza ed avrà il compito di duettare con Carmen Consoli nel brano il Conforto nella serata di apertura di Sanremo 2017 del 7 febbraio.

Sanremo 2017, ultimissime anticipazioni: tra gli ospiti Giorgia e Mika.

Il Festival di Sanremo 2017 è l’evento più atteso del momento e prenderà il via davvero a breve; ci terrà infatti compagnia per cinque serate consecutive, dal 7 all’11 febbraio 2017. Le anticipazioni su questa attesissima edizione si sono rincorse nelle ultime settimane e le presenze di ospiti nazionali ed internazionali sono state confermate via via. Secondo le ultimissime anticipazioni ufficiali tra gli ospiti di Sanremo 2017 sarebbe assicurata la presenza di Giorgia, Ricky Martin, Mika e Rang’N’Bone Man, autore del tormentone Human. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali, per quanto riguarda la parte dell’intrattenimento è stato fatto il nome di Paola Cortellesi, mentre non sono ancora noti i nomi degli attori internazionali che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2017, anche se è stato fatto il nome di artisti del calibro di Al Pacino.