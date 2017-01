Tagli capelli corti 2017: le tendenze capelli per chi ha voglia di osare

Tagli capelli corti 2017, le tendenze per chi ha voglia di osare. Per tutte le donne che hanno deciso di darci un taglio, non c’è momento migliore del nuovo anno per osare con un nuovo taglio di capelli. I tagli di capelli corti proposti in questo 2017 accontentano tutte le donne, da quelle più classiche alle più estrose. Se vogliamo rimanere sul classico un caschetto, da portare liscio o mosso, fa al caso nostro, anche se tra i tagli di capelli corti 2017 ne esistono varianti davvero particolari e fuori dal comune. L’ob swag è un taglio di capelli medio corto, simile ad un caschetto, ma estremamente sfilato e scalato. Più pieno nella parte superiore e meno nella parte inferiore, è perfetto per le amanti del look sbarazzino e si sposa bene anche da portare con una bella frangetta.

Tagli capelli corti 2017: gender cuts e tagli scalati in primo piano.

Se la media lunghezza non fa per noi e vogliamo veramente osare, un taglio di capelli corto è quello di cui abbiamo bisogno. Tra i tagli di capelli corti del 2017 spuntano gender cuts, pixie, short bob e tagli alla maschietta. Per tutte le donne dalla forte personalità sono impreziositi da rasature evidenti, asimmetrie e colorazioni particolari. Il taglio a scodella è di grandissima tendenza in questo 2017, così come i tagli maschili riadattati al femminile. I gender cuts sono appunto molto apprezzati in questo periodo e tante donne si sono lasciate conquistare da questi tagli corti estremamente audaci. Sono sicuramente adatti a tutte le ragazzi più giovani che non hanno paura di mettersi in mostra.