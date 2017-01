Anticipazioni Tempesta d’Amore – Sturm der Liuebe, tutte le trame della settimana del 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 gennaio 2017. «Il consiglio di Oskar…» Le anticipazioni di Tempesta d’Amore mostrano che Tina si sta dedicando con sempre maggior passione alla sua nuova attività online che sta avendo molto successo. Come contraltare, richiede che vi si dedichi molto tempo, e oltre a ciò la formazione in hotel si rivela più dura del previsto. Oskar – che sta tollerando questa nuova attività – consiglia alla ragazza di prendersi qualche giorno di ferie per raccogliere le forze, e nel frattempo prepararsi a evadere tutti gli ordini che arrivano dalla rete.

Tuttavia, secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Tina fa di testa sua e non sta a sentire il fidanzato, col risultato di sovraccaricarsi di lavoro fino a sentirsi male: per fortuna David si trova sul posto, la soccorre e la porta a casa sua. Oskar glie ne è grato ma André mette la ragazza di fronte a una scelta: il lavoro in cucina o il nuovo progetto online. Nel frattempo arriva al Fürstenhof Kassandra, una designer. Clara scopre che Desirée e la stilista si conoscono, e spera di trarne aiuto per la sua carriera, ma purtroppo Desirée mette in difficoltà la nostra protagonista e il suo primo incontro con la donna non va nel migliore dei modi.

In seguito, Clara riesce ad avere un secondo appuntamento che va alla grande, in quanto la designer esorta la ragazza a trovare il suo stile e mettersi al lavoro. Desirèe è furiosa con Clara e decide di seguire il consiglio della madre di rimanere incinta di Adrian, in modo da legarlo sempre di più a lei. Tra Melli e Andre scoppia la passione e la donna crede che sia l’inizio di una nuova storia d’amore; purtroppo l’uomo fredda il suo entusiasmo, visto che per lui è stata solo l’avventura di una notte. Melli non si arrende e decide di continuare a corteggiare l’uomo. Alfons torna da Londra portando con sé i regali per i suoi familiari.