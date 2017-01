Terremoto in Centro Italia, scuole e metropolitane chiuse a Roma

Terremoto in Centro Italia, nuove scosse e tanta paura: gli aggiornamenti. Nuove forti scosse sono state avvertite in tutto il Centro Italia: dalle 10.25 alle 11.30 di questa mattina, mercoledì 18 gennaio 2017, ci sono state molte scosse, tre delle quali superiori al quinto grado di magnitudo della scala Ritcher. La prima forte scossa è stata registrata alle 10.25, ed ha avuto magnitudo 5.3 con epicentro a Montereale, in provincia dell’Aquila. Alle 11.20 circa è stata registrata la scossa più violenta, che potrebbe tocccare un magnitudo di 5,4 gradi che sarebbe di magnitudo 5.7. Un’altra scossa 5.3 nell’Aquilano è stata registrata alle 11.26.

Terremoto, evacuate scuole e metro a Roma.

Le scosse di terremoto che stamattina hanno colpito il Centro Italia sono state chiaramente avvertite anche a Roma, dove, in via precauzionale, sono state evacuate le scuole (gli studenti e gli insegnanti si sono recati nelle aree di raccolta limitrofe agli edifici scolastici) e sono state evacuate le linee A, B, B1 della metropolitana per accertamenti. Chiuse anche alcune stazioni della metro.