Il Centro Italia è sconvolto da una nuova, fortissima scossa: alle 10.25 di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, è stata registrata una scossa di magnitudo 5,3 con epicentro a Montereale, vicino Amatrice. Dopo la prima, violenta scossa ne sono state registrate altre quattro, la più forte con magnitudo 3,2. La scossa è stata avvertita in tutta l’Italia centrale e anche a Roma, dove sono state fatte evacuare le scuole. Anche a Rieti gli studenti sono stati fatti uscire, in via precauzionale, dalle scuole. Fin ora nessuna segnalazione è arrivata ai vigili del fuoco, ma nelle zone terremotate tra Amatrice e Accumuli si sono verificati alcuni crolli. A peggiorare la critica situazione del Centro italia è il maltempo: la neve non accenna a diminuire, Accumuli è difficilmente raggiungibile a causa della tanta neve depositata. Alle 11.14 è stata registrata un’altra fortissima scossa, di magnitudo 5,4 con epicentro a Capitignano, in provincia de L’Aquila, mentre una terza violenta scossa è stata registrata alle 11,25 con epicentro sempre in provincia de L’Aquila.

Terremoto, situazione resa ancora più grave dal maltempo.

Il sindaco di Ascoli Piceno a Sky Tg24 ha parlato della forte scossa delle 10.25 di oggi, 18 gennaio 2017, e dei gravi disagi provocati dalla neve: “La scossa si è sentita in modo enorme, nel momento in cui siamo alle prese con emergenza neve che da 48 ore lascia senza corrente elettrica un quarto della città. E’ una situazione molto complicata, abbiamo frazioni con un metro e mezzo di neve. Allo stato non abbiamo segnalazioni di danni, ma già questa notte avevamo assistito a una serie di crolli per la neve, temiamo che alcune strutture con la scossa abbiano subito ulteriori indebolimenti e danni. Stiamo cercando di sfondare il muro di neve, anche per il trasporto dei medicinali. La situazione richiede grande lucidità e capacità di gestire l’emergenza”.