Una vita – Acacias 38, le anticipazioni: tutte le trame di mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 gennaio 2017. «Un vaglia per l’Argentina». Scopriamo attraverso le anticipazioni delle puntate di Una Vita – Acacias 38 della seconda metà di questa settimana di gennaio 2017, che Cayetana viene a sapere che Gubern – suo complice in più di un misfatto – è stato arrestato da San Emeterio, mentre Trini trova un vaglia per un uomo residente in Argentina nelle taste del cappotto di Lourdes.

Attraverso le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, vediamo che nel frattempo Ramón non trova di meglio che annegare nell’alcool il rimpianto per la fine del suo matrimonio con Trini, mentre Casilda aiuta Leonor a distribuire le prime copie del romanzo alle colleghe di soffitta. Il dottor Malia prende tempo, fingendo di partire per Berlino, mentre Cayetana annuncia l’arrivo della Regina alle amiche del palazzo di Acacias 38.

Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 mostrano che Teresa Sierra prende parte alla cena in onore dei soldati reduci dalla guerra. Lì si ritrova con la Sotelo Ruz, la sua compagna di infanzia. Nel mentre Fabiana viene sorpresa intenta a cercare qualcosa nei cassetti. Le ultime anticipazioni fanno vedere anche i preparativi in Calle Acacias per l’arrivo della sovrana di Spagna. Infine Lourdes mente a Victor dicendogli che María Luisa non ha più alcuna intenzione di rimettersi con lui.