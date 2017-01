Uomini e Donne, trono classico, le ultime news e anticipazioni: Luca Rufini eliminato da Sonia Lorenzini. Luca Rufini, uno dei cavalieri del trono over del programma di Uomini e Donne, ha chiesto alla redazione di poter corteggiare Sonia Lorenzini, tronista del trono classico. La sua richiesta è stata accettata e nella puntata di ieri ha fatto la sua discesa dalle scale degli studi Mediaset con la consueta rosa rossa tra le mani per donarla alla tronista. Nelle ultime news e anticipazioni si legge però che è stato eliminato contro ogni ipotesi. La nuova tronista di Uomini e donne pare avere le idee ben chiare su chi vuole al suo fianco, dopo la recente delusione con Claudio D’angelo. Determinata e volitiva, Sonia sa il fatto suo e poco importa che Luca abbia abbandonato il Trono Over per venire a corteggiarla: l’eliminazione del bel cavaliere è ormai cosa certa.

Luca Rufini, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di dare una svolta alla sua vita abbandonando il vecchio per il nuovo: non trovando l’anima gemella tra le Over, ha deciso di provare a conoscere Sonia, la nuova tonista. Il gesto del Rufini ha suscitato parecchie polemiche, ma c’è anche chi ha apprezzato il suo coraggio, dato che nella versione ‘giovane’ del programma c’è sempre la possibilità di tornarsene a casa a “mani vuote”. Ed è quello che è accaduto al nostro Luca nel corso dell’ultima registrazione della puntata. Sonia Lorenzini ha preferito interrompere la sua conoscenza con lui. Sembra che l’ex cavaliere non l’abbia presa bene, come dimostra lo sfogo pubblicato poco dopo sulla sua pagina ufficiale Instagram, ecco quanto scrive: “Ho agito e agisco seguendo il cuore e nessun cuore soffre se insegue i suoi sogni”. Ora la domanda sorge spontanea: Luca Rufini farà ritorno tra i cavalieri del trono over? Stando alle ultime indiscrezioni pare voglia abbandonare del tutto il programma di Maria De Filippi. Per saperlo con certezza non ci resta che attendere.

Uomini e Donne trono over, le ultime news e anticipazioni: Gemma Galgani è felice della sua vita.

Nella puntata di oggi del programma di Uomini e Donne assisteremo alle vicende del trono over. Gemma Galgani appare molto felice per la vita che sta conducendo. Nonostante sia single pur cercano l’amore con tutta se stessa, la dama del programma di Uomini e Donne si considera molto fortunata. Merito della vicinanza di molte amiche anche virtuali che le riempiono, oltre alla bacheca, anche il cuore di messaggi d’affetto e la dama si sente in dovere di esprimere i suoi ringraziamenti : “Dovete sopportare ogni mio stato d’animo… lo so, è dura!!! I ringraziamenti non sono mai superflui ma sono sempre molto doverosi perché tutte le donne dovrebbero avere amiche come voi, amiche che ci sono quando il tempo è bello e quando il tempo è brutto soprattutto quando il tempo è brutto!!! So che ci sarete sempre…ora è l’ora della nanna!!! Buonanotte mie dolci amiche, a domani !!! Vi lascio con questa meravigliosa canzone!! Bacini”.