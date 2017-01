Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over a partire dal 19 gennaio 2017. «Odontoiatria ancora all’ordine del giorno…» Le anticipazioni di Uomini e Donne e le news ci mostrano Maria De Filippi – in forma smagliante e con un bel vestito rosso – che saluta Gianni e chiede notizie della Cipollari. Le rispondono che a quanto pare Tina ha un appuntamento con il dentista. Alla fine, però, l’opinionista fa il suo ingresso esibendo una “portentosa dentatura“!

«Il ‘solito film’ di Gemma». Uomini e Donne Anticipazioni News e Gossip dal Trono Over a partire dall’11 gennaio 2017.

A questo punto le anticipazioni di Uomini e Donne raccontano che, prima dell’entrata di Gemma, parte il consueto video che ricapitola le puntate pregresse (vedi nostre precedenti anticipazioni), al quale segue l’altrettanto consueto sfogo della Galgani: «(Tina) mi mortifica sempre e rovina la gioia di un momento che volevo partecipare a tutti». Racconta allora che la dentiera che camminava per terra l’ha terribilmente infastidita e ha trovato oltremodo volgare sollecitare un bacio da Giorgio per “collaudare” i nuovi denti. Invece ha apprezzato la cortesia di Manetti, e l’ha commossa la sua carezza. Ma per Gianni si è fatta il solito film!