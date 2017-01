Amnistia e indulto 2017, carceri: Orlando pone l'accento su misure alternative e riabilitazione dei detenuti!

Amnistia e indulto, carceri: le news del ministro Orlando. Il ministro della giustizia Andrea Orlando è tornato a parlare della situazione carceraria, ponendo l’accento e l’attenzione sull’importanza delle misure alternative come una delle possibili soluzioni per la situazione carceraria italiana. In un’intervista all’Unità, realizzata da Massimo Solani, il Guardasigilli, in linea con quanto espresso anche nell’ambito della relazione al senato sulla stato della giustizia si è così espresso: “Noi abbiamo deciso di procedere per la strada delle pene alternative, dello studio e del lavoro. La nostra idea è che occorra usare il carcere laddove strettamente necessario e non come strumento di propaganda ideologica. Però al tempo stesso occorre pensare e realizzare un ordinamento penitenziario che abbia caratteristiche completamente diverse. Dire carcere e basta non è sufficiente a garantire la sicurezza, anzi rischia persino di essere controproducente”.

Carceri, dati in aumento: la posizione del ministro della giustizia Andrea Orlando.

Orlando ha parlato anche della situazione carceraria attuale, che ha registrato, dopo le misure che negli anni scorsi hanno permesso di migliorare la situazione del sovraffollamento dei nostri istituti di pena e uscire così dal regime sanzionarono dell’Unione Europea, un nuovo progressivo aumento della popolazione carceraria. “L’aumento – secondo il ministro della giustizia – è dovuto alla crescita significativa degli accessi nelle strutture carcerarie legata ad una forte attività di contrasto della criminalità delle forze di polizia. Però va segnalato che il sistema ha tenuto. Essenzialmente per tre ragioni: l’aumento del ricorso alle pene alternative, quello del numero dei detenuti tossicodipendenti affidati alle comunità e quello dei posti disponibili. I detenuti sono di più ma sono di più anche posti disponibili nelle strutture: nel 2013 erano 45mila, oggi sono 50.200 e aumenteranno di ulteriori 800 unità nei prossimi mesi arrivando così a quota 51mila con un numero di detenuti che si è più o meno assestato sui 54mila contro i 65mila del 2013”.

Riforma ordinamento penitenziario e riforma della giustizia.

Sul fronte riforma del sistema penitenziario e della giustizia Orlando si è espresso sull’importanza della riabilitazione: “Il nostro proposito è di insistere sulla forte accentuazione del carattere riabilitativo della pena. Non solo per aderire al dettame costituzionale ma anche come strumento per realizzare sicurezza. Abbiamo un sistema penale che costa ogni anno ai contribuenti 3 miliardi di euro eppure siamo costretti a registrare tassi di recidiva fra i più alti d’Europa. Il nostro obiettivo è di procedere per garantire una vera attività trattamentale che guardi non solo al momento dell’accesso negli istituti ma anche e soprattutto a quello dell’uscita.

La chiave di volta di questo ragionamento è la personalizzazione del trattamento, perché noi oggi abbiamo un carcere che tratta detenuti con profili diversi tutti allo stesso modo. E in questo maniera non riusciamo sempre a ottenere risultati seri in fatto di riabilitazione. Invece dobbiamo lavorare sul fronte della personalizzazione, aumentando la responsabilizzazione del detenuto e garantendo così l’accesso ai benefici in base ai comportamenti positivi tenuti nel corso dell’esecuzione della pena. Penso al lavoro o allo studio, ad esempio. Il sistema oggi, invece, produce una infantilizzazione che deresponsabilizza il detenuto e non produce effetti accettabili sulla riabilitazione”.

Amnistia e indulto, nessun commento di Orlando sul tema e nuove richieste dei Radicali.

Nessun accenno ai provvedimenti di amnistia e indulto, neanche durante la relazione di ieri al senato sullo stato della giustizia in Italia, mentre si fa sempre più crescente la richiesta dei provvedimenti di clemenza da parte degli esponenti dei Radicali, in primis Rita Bernardini, e da Papa Francesco. I Radicali, dal loro canto, in linea con il pensiero di Bergoglio, continuano ad insistere sull’importanza dei provvedimenti di clemenza, ed a chiedere un provvedimento di amnistia e di indulto, modulato sulla situazione attuale di violazione del diritto e dei diritti umani fondamentali.

