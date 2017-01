Amnistia e indulto 2017, le ultime news. Rita Bernardini, esponente dei Radicali, ha commentato le parole della relazione del ministro Orlando sullo stato della giustizia in Italia, che ieri ha pronunciato, durante la cerimonia al Senato: “Ho trovato deludente la relazione sullo stato della giustizia in Italia che il Ministro Andrea Orlando ha presentato oggi in Parlamento. Continuo a trovare incredibile come persino ai ministri della giustizia sfugga il concetto per cui il nostro Paese debba ritrovare il principio di legalità costituzionale sia nell’esecuzione penale che nell’amministrazione della giustizia penale, civile, amministrativa e tributaria”. Lo dichiara Rita Bernardini, coordinatrice Presidenza del Partito Radicale, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa.

Carceri, sovraffollamento, dati: la rettifica di Rita Bernardini.

“Affermare che ci sia un miglioramento nell’esecuzione penale perchè la popolazione detenuta e’ diminuita di 10.000 unita’ negli ultimi 3 anni, senza evidenziare che nell’ultimo anno c’è una netta ripresa del sovraffollamento, significa soffermarsi sul dito e non sulla luna che il dito indica. Ma, ancora più grave – prosegue Bernardini – è non rispondere al quesito se sia corrispondente o meno alla legalità costituzionale il modo in cui si vive in carcere o si accede alle misure alternative. Quanto ai dati forniti, mi permetto di rettificarli utilizzando quelli riportati sul sito del Ministero della Giustizia. In tre anni la popolazione reclusa è diminuita di 7.883 unità, ma nell’ultimo anno si è passati dai 52.164 detenuti al 31/12/2015 ai 54.653 del 31 dicembre 2016, il che vuol dire che c’è stato in un anno un aumento di ben 2.500 unità”.

Amnistia e indulto 2017, la rinnovata richiesta della Bernardini in linea con il pensiero di Papa Francesco.

Prosegue l’esponente dei Radicali procedendo ad una rinnovata richiesta di amnistia, sempre più in linea con il pensiero di Papa Francesco. “Sottovalutare questa ripresa del sovraffollamento, prosegue la Bernardini, facilmente rilevabile dalle visite che come Partito Radicale abbiamo fatto recentemente, non fa comprendere cosa rischia di accadere se non si interviene immediatamente e noi, con Papa Francesco, continuiamo a chiedere un provvedimento di amnistia e di indulto, modulato sulla situazione attuale di violazione del diritto e dei diritti umani fondamentali. Purtroppo, si continua a non vedere come l”amministrazione della Giustizia sia centrale per la vita democratica, civile, sociale ed economica del nostro Paese. Credo che non ci sia al momento alternativa alla ripresa dell’iniziativa nonviolenta; nonviolenza richiamata da Papa Francesco come metodo da praticare anche nell’azione politica: ricorda qualcuno? A me ricorda il leader Marco Pannella e la necessità di procedere con lo stralcio dal disegno di legge sul penale della Riforma, almeno, dell”ordinamento penitenziario”.

Carceri e detenuti, le news e dichiarazioni dell’avvocato Catanzariti.

Anche l’avvocato Gianpaolo Catanzariti si unisce alle parole della Bernardini e commenta così con un post sul profilo dell’esponente dei Radicali:”Ha ragione Rita Bernardini…nessuno si può rallegrare “perché dal 2013 a oggi i detenuti sono diminuiti di 10.000 unità”…purtroppo il dato numerico dei detenuti presenti è in costante aumento nonostante i provvedimenti adottati per il sovraffollamento dopo la Sentenza CEDU Torreggiani, la riforma della custodia cautelare del 2015 ecc…. Per non parlare dei detenuti in attesa di giudizio definitivo anch’essi, nell’ultimo anno, in aumento”. Il problema per l’avvocato rimane l’eccessiva carcerizzazione.

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.