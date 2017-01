Amnistia e indulto, carceri e detenuti: novità ad oggi. In attesa di conoscere le prossime calendarizzazioni del ddl amnistia e indulto scopriamo le ultime novità sulle carceri italiane e sui detenuti e ricordiamo che sabato prossimo i radicali saranno in vista nel penitenziario di Busto Arsizio. I radicali, da sempre impegnati nel rispetto della legalità, nella prossima visita ancora una volta daranno notizia di quelle che sono le condizioni vissute dai detenuti. Scopriamo ad oggi 19 gennaio 2017 le ultime notizie su carceri e detenuti.

Carceri e detenuti: le news di oggi.

La Stampa ci riporta gli ultimi aggiornamenti e notizie sul carcere piemontese di Alba. Ricordiamo i numerosi problemi vissuti dai detenuti del carcere piemontese già lo scorso anno a causa di un’epidemia di legionella. Secondo quanto riportato dalla Stampa l’ex struttura del carcere, evacuata per motivi proprio igienico-sanitari proprio un anno fa, oggi sarebbe in un limbo burocratico. Non sarebbero stati ancora effettuati i lavori di riqualificazione e l’ex carcere “Giuseppe Montalto” evacuato per l’epidemia di legionella con il conseguente trasferimento dei 122 detenuti in altre strutture piemontesi, potrebbe non riaprire. “Sono fortemente preoccupato – ha dichiarato l’europarlamentare Alberto Cirio, che visiterà la struttura di località Toppino, presidiata quotidianamente da una ventina di agenti, martedì 24 gennaio. Un anno fa ho promosso l’incontro in municipio con il ministro Enrico Costa in cui il provveditore regionale Luigi Pagano annunciò che i lavori sarebbero stati finanziati ed eseguiti per riaprire al più presto. È passato un anno e non è stata mossa una pietra, non sono neanche iniziate le procedure di appalto”.

A proposito sempre di problemi di legionella, la Stampa nei giorni scorsi ha riportato la notizia di un ex detenuto del “Montalto” il quale avrebbe “intentato una causa contro il ministero della Giustizia, rivolgendosi anche all’Amministrazione penitenziaria regionale e alla direzione locale, sostenendo di aver contratto nel gennaio 2012, durante la permanenza ad Alba, il batterio della legionella e aver subìto danni neurologici e fisici valutati all’80% di invalidità anche a causa di un ritardo nella diagnosi e nell’ospedalizzazione”.

