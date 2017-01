Anticipazioni Beautiful, le trame di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2017. «La pubblica confessione di Ridge». Le anticipazioni di Beautiful riferiscono che Ridge sceglie l’occasione di una riunione alla Forrester per rivelare di fronte a tutti che non ha detto la verità sulla paternità di Douglas e che il bambino è figlio di Thomas. Ciò non può che creare un putiferio nella direzione aziendale. Rick ne approfitta al volo per tentare di riprendersi il bastone del comando alla Forrester Creations, ma Eric dice che gli serve del tempo per riflettere. Frattanto Quinn racconta a uno sconvolto Deacon della sua relazione con il patriarca, mentre Caroline e Thomas parlano tra loro dell’educazione di Douglas.

«Il suggerimento di Quinn». Anticipazioni Beautiful, le trame del 19, 20 e 21 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che durante la riunione in cui Ridge ha deciso di dire la verità su Douglas, gli animi si surriscaldano. Rick è certo che nessuno potrà togliergli la nomina ad amministratore delegato, e già sogna di tornare a vivere in casa Forrester. Ma anche Steffy mira alla stessa posizione. Eric – esausto per tutte queste diatribe, polemiche e pretese – si sfoga con Quinn, che ha un’idea delle sue: gli propone di assumere egli stesso il ruolo di CEO dell’azienda!