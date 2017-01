Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame della settimana del 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 gennaio 2017. «Il cruccio dei Castañeda». Le anticipazioni de Il Segreto dicono che le condizioni di salute di Rosario Castañeda gettano parenti e amici nella più grande apprensione. La famiglia si affida alle esperte mani di Lucas affinché salvi la vita alla buona donna. Intanto, mentre i Mella festeggiano l’inizio della loro nuova vita a Puente Viejo e Francisca continua a tessere la sua ragnatela dei suoi intrighi, Alfonso non sa darsi pace per quanto è accaduto a sua madre. Fortunatamente Rosario incomincia presto a migliorare…

«Il nuovo parroco di Puente Viejo». Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame della settimana del 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, il nuovo parroco del paese, don Berengario, a causa dei suoi modi altezzosi si rende subito antipatico a tutta la gente di Puente Viejo, tranne che a donna Francisca, che invece vede in lui un possibile alleato. La matrona, frattanto, accusa i Mella di averla invitata alla loro festa solo per umiliarla, mentre dà asilo a Eliseo Valleverde, che si è prudentemente eclissato per sfuggire alla ricerca dei Santacruz.

«…e Francisca vide la Madonna!» Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame della settimana del 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 gennaio 2017.

Le anticipazioni de Il Segreto riferiscono che intanto gli stessi Santacruz – che avevano preparato un piano perfetto per metterlo in condizioni di non nuocere – si chiedono che fine abbia fatto Eliseo. Alla locanda, Matías, anche per far contenta Prado, crede bene di por fine alle lezioni di fioretto – alquanto truffaldine per la verità – di Onesimo. Frattanto Emilia si trova a dover prendere una cruciale decisione: partire o no per Malaga con César? Francisca, infine, accoglie i pellegrini che dicono di aver visto la Vergine del Cammino, e offre loro il suo aiuto. Finirà per vederla anche lei!