Anticipazioni Un posto al sole, le puntate della settimana del 23, 24, 25, 26 e 27 gennaio 2017. «Nunzio scagionato!». Secondo le trame delle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 gennaio 2017 – come ci rivelano le anticipazioni di Un posto al sole – presto arriveranno momenti di grande suspense. Persuaso da sua figlia Chiara, Giancarlo Petrone finalmente racconta la verità, e testimonia che a sparargli il colpo di pistola non fu Nunzio. Questa dichiarazione, insieme al video della telecamera di sorveglianza, scagiona definitivamente il giovane!

«Niko fa come i tronisti…» Anticipazioni Un posto al sole, le puntate della settimana del 23, 24, 25, 26 e 27 gennaio 2017.

Quando Giancarlo rivede Chiara, la sorprende con una decisione inattesa, forse sofferta. Noi continuiamo con queste nuove emozionanti anticipazioni di UPAS, per raccontarvi che c’è molta confusione sia nella vita sentimentale di Niko che all’interno dello studio legale in cui lavora. Il giovane Poggi, dopo aver baciato sia Susanna che Beatrice, si avvicina di più a quest’ultima, a causa degli atteggiamenti dell’altra, troppo dispettosa verso la sua rivale.

«Marina tra Matteo e Roberto». Anticipazioni UPAS, le puntate della settimana da lunedì 23 gennaio 2017 a venerdì 27 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni di UPAS da lunedì 23 gennaio 2017 a venerdì 27 gennaio 2017, Nunzio esce dal carcere e incontra Chiara, alla quale dice ciò che ha intenzione di fare. Freddezza e distacco rimane tra Angela e Franco e anche tra Petrone e sua figlia. Raffaele mette in guardia Renato sul comportamento di Nadia, mentre Matteo si riavvicina a Marina, ma proprio quando la Giordano comprende di non aver mai smesso di amare Roberto. L’appuntamento con Un posto al sole è come sempre dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle 20:40. Continuate a seguire le nostre anticipazioni & news!