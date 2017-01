Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di giovedì 19, venerdì 20 e lunedì 23 gennaio 2017. «Ricordi troppo dolorosi». Le anticipazioni di Una vita – Acacias 38 mostrano che l’ispettore Mauro rivela a Teresa la sua vera identità, ma i ricordi del passato sono troppo sconvolgenti per la Sierra, che non vuole saperne più niente. Nel frattempo, lo stesso San Emeterio ha detto a Cayetana di avere arrestato Gubern, e – anche se la Sotelo finge di non batter ciglio – intuisce dalla sua reazione che la cosa l’ha colpita perché ha avuto a che fare con il faccendiere.

«Teresa arriva a Calle Acacias». Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di giovedì 19, venerdì 20 e lunedì 23 gennaio 2017.

Attraverso le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, ricordiamo che intanto Ramón, ubriaco, rinfaccia a Lourdes che erano più felici prima del suo ritorno. Leonor regala il bozzetto del frontespizio di ‘Servire e tacere’ a Casilda e dà in omaggio le prime copie alle donne della soffitta. Il dottor Malia dice a Rosina che deve andare urgentemente a Berlino: quindi o si opera subito oppure deve aspettare il suo ritorno. Cayetana torna dal palazzo reale e racconta alle vicine che la regina le farà visita. Durante i preparativi per la cena dei soldati, Teresa giunge ad Acacias. Appena vede la Sotelo, le affiorano improvvisi dei ricordi della sua infanzia, vissuti insieme a un’altra bambina.

«Ramón difende Fabiana». Anticipazioni Una vita – Acacias 38, le trame di giovedì 19, venerdì 20 e lunedì 23 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni di Una vita – Acacias 38, Lourdes sorprende Fabiana intenta a frugare nei cassetti della sua padrona e la sottopone a un serrato interrogatorio per saperne il motivo, sotto la minaccia di licenziarla. Ramón interviene per difendere la domestica, ma le chiede perché rovistava nei cassetti della sua attuale moglie. Cayetana chiede a Celia di tirar fuori da Felipe tutte le informazioni possibili sull’ispettore San Emeterio. Evidentemente, colpita dal colloquio con quest’ultimo a proposito dell’arresto di Gubern, sta preparando le sue contromisure…