Antonella Clerici: il suo look nella puntata di oggi 19 gennaio 2017. Antonella Clerici anche oggi è alle prese con una nuova puntata de La prova del cuoco. Una puntata, quella del 19 gennaio 2017, iniziata tardi per dare il giusto spazio al TG1 e agli approfondimenti su quanto sta accadendo in Abruzzo e sull’hotel colpito da una slavina. Il tenore della puntata di oggi è chiaramente diverso, con l’obiettivo di sempre di tenere compagnia ai telespettatori nel modo migliore possibile. Scopriamo il look di oggi di Antonella.

Antonella Clerici in completo nero nella puntata di oggi 19 gennaio 2017.

Nella puntata de La prova del cuoco su Rai 1 oggi 19 gennaio 2017 vediamo una bellissima Antonella Clerici con un completo total black, maglia e pantaloni ed una collana dorata per dare luce all’outfit, abbinamento con il quale vediamo spesso la regina de La prova del cuoco. Make-up come sempre leggero per la bella Antonella e capelli sciolti e voluminosi. Oggi un ospite speciale a La prova del cuoco: il grande pugile Nino Benvenuti. Nel 2017 si celebra il cinquantennio della sua grande impresa sportiva seguita da 18 milioni di radioascoltatori. “I cambi di tono sono stati talmente tanti oggi che faccio fatica” ha spiegato oggi Antonella che ha mandato l’abbraccio de La prova del cuoco a Federico Quaranta, che ha perso ieri il suo papà.

