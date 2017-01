Aurora Ramazzotti: le ultime news ad oggi 19 gennaio 2017

Aurora Ramazzotti ultime news ad oggi 19 gennaio 2017. La giovane Aurora Ramazzotti è carismatica, bella ed anche molto social. La sua esperienza ad X Factor non è affatto dispiaciuta a molti telespettatori ed il suo piglio dunque non passa inosservato. Ecco perché le news di gossip su di lei sono sempre seguitissime come l’ultima: Aurora sarebbe stata bocciata al college britannico al quale avrebbe voluto iscriversi per un percorso di studi tutto inglese.

Aurora Ramazzotti: le ultime news di gossip.

La popolare figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti non avrebbe dunque passato il test d’ingresso per il King’s College ed adesso secondo quanto riporta Diva e Donna Auri dovrebbe iscriversi all’Università Cattolica di Milano. Insieme a mamma Michelle, Aurora è stata fotografata nei pressi della sede centrale dell’Università Cattolica di Milano. Un motivo in più per i suoi follower per sperare di rivedere Aurora in tv e per mantenerla a Milano, dove ha sempre vissuto. Come sottolinea anche il settimanale, anche a sua madre Michelle Hunziker potrebbe non dispiacere questa piccola bocciatura avendola ancora nella sua stessa città.