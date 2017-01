Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi. Beatrice Borromeo, ormai alll’ottavo mese di gravidanza, è piena d’energie e non ha rinunciato alla vacanza invernale che la coppia è solita concedersi. L’anno scorso la meta è stata St. Moritz, mentre stavolta si tratta di Gstaad, in Svizzera. Probabilmente quest’anno Beatrice eviterà le gare di slittino con Pierre o le discese troppo impegnative, visto che manca così poco alla nascita del loro primo figlio. Le immagini pubblicate da Vanity Fair dell’anno scorso hanno mostrato la coppia impegnata proprio a sciare ed in corse sullo slittino. Di tenore ben diverso le foto pubblicate quest’anno da Oggi.

Pierre e Beatrice sulla neve della Svizzera.

Il settimanale Oggi ha immortalato la coppia in vacanza sulla neve, ma senza sci, a piedi ed in tenuta da passeggio. Beatrice è molto rilassata, tanto che in alcune immagini ha il giaccone aperto, da cui si intravede il maglione bianco oversize che tradisce la sua gravidanza. Le foto rimandano immagini di serenità e complicità nella coppia che sta vivendo un momento di grande felicità. Manca poco infatti al parto, previsto per fine gennaio.