Caterina Balivo, il look in total white a Detto Fatto di oggi, 19 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 19 gennaio 2017. Caterina Balivo è protagonista di un’altra puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno dal lunedì al venerdì ci tiene compagnia a partire dalle 14. Anche oggi Caterina Balivo ha stupito con un bellissimo outfit. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, la conduttrice ha scelto un look total white e ha indossato un abito corto con manica lunga sul lato sinistro e giro manica sul lato destro. L’abito presenta dei decori in pizzo sulla manica a giro, sul polsino e sul giro collo. A completare il look sono degli stivaletti scamosciati e traforarti.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 19 gennaio 2017.

Caterina Balivo nelle scorse puntate di Detto Fatto ha scelto di portare i suoi capelli con una raffinata piega liscia. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, giovedì 19 gennaio 2017, Caterina ha scelto di tornare alla sua piega preferita dei mesi scorsi, vale a dire un elegante semi mosso.