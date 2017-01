Dance dance dance, Chiara Nasti eliminata. Chiara Nasti e Roberto De Rosa sono la seconda coppia eliminata di Dance dance dance, il reality sul ballo di FoxLife condotto da Andrea Delogu e Diego Passoni con in giuria Vanessa Incontrada, Luca Tommassini e Timor Steffens che vede 6 coppie di personaggi famosi sfidarsi nella reinterpretazione delle più celebri coreografie tratte da videoclip, musical o film. Nel Dance off della puntata andata in onda ieri sera, Chiara Nasti e Roberto De Rosa hanno sfidato Raniero Monaco di Lapio e Beatrice Olla, l’altra coppia ultima in classifica, uscendone sconfitti. Con l’interpretazione di Black & Gold di Sam Sparro la giovane coppia di influencer ha infatti totalizzato solo 18 punti, contro i 20.5 del team Di Lapio – Olla.

Dopo l’eliminazione da Dance Dance Dance Chiara Nasti ha dichiarato: “Un’esperienza unica, oggi lascio una seconda famiglia con la quale ho condiviso non solo momenti di grande divertimento ma anche di fortissime emozioni. Le lunghe notti a chiacchierare con Ati, Giovanni e Tania…un’amicizia vera ed indelebile”.

La fashion blogger riconosce come questo percorso a Dance Dance Dance rimanga qualcosa di estremamente prezioso: “Io sono di natura una ribelle e lavorare a Dance Dance Dance mi ha insegnato ad affrontare gli impegni in modo ancora più serio e professionale, imparando a rispettare regole precise e a seguire in modo disciplinato quanto mi veniva richiesto”. Roberto ricorda invece con un sorriso il debutto sul palco di FoxLife: “Il momento più bello è stata sicuramente la prima performance. Non avevo mai provato un’emozione di questo genere: davvero incredibile”.

Le altre coppie rimaste in gara si sono poi esibite in una nuova serie di performance spettacolari che garantiscono a Clara e Diego il primato in classifica (25 punti), tallonati da Raniero e Beatrice (23 punti), mentre finiscono in Danger Zone Claudia e Max (22 punti) insieme a Tania e Giovanni (19 punti). Da non perdere l’appuntamento con il Daily di Dance Dance Dance – in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle 18.45 sempre su FoxLife – dove verranno svelate le assegnazioni delle nuove coreografie in vista della prossima puntata.