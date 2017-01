Detto Fatto, le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 19 gennaio 2017. Detto Fatto torna puntuale alle 14 come ogni giorno dal lunedì al venerdì. Assistiamo ad un’altra simpatica puntata condotta da Caterina Balivo con tante rubriche graziose ed utili, ma prima di scoprire le anticipazioni ed i tutorial proposti oggi, 19 gennaio 2017, ricordiamo alcune rubriche mandate in onda durante la puntata di ieri. A Detto Fatto ieri abbiamo ascoltato i preziosi consigli di Martina Rodini che ci ha svelato delle ricette naturali per preparare un impacco per i capelli, uno scrub per il corpo, una maschera per il viso e dei sali da bagno. Si tratta di ricette super naturali che hanno tutte come protagonista l’arancia, frutto di stagione ricco di vitamina c. Nella maschera per capelli proposta da Martina c’è anche del succo di limone, che dona lucentezza ai capelli, e dell’olio d’oliva (ma chi ha i capelli grassi può preferire a quello d’oliva l’olio di argan o di cocco).

Gian Luca Forino torna a Detto Fatto con un tutorial di cucina e ci rivela la ricetta della gustosissima cheescake. Questa ricetta è molto particolare e presenta un ripieno a base di formaggio spalmabile, panna fresca e succo di limone, ed un’ottia salsina ai frutti di bosco.