Elisa Isoardi: le ultime news ad oggi 19 gennaio 2017. Come procede la storia d’amore tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini? Se lo chiedono non solo gli ammiratori della regina di Tempo e Denaro ma anche il gossip, che dall’inizio della loro relazione segue passo dopo passo i loro movimenti. Nelle vacanze natalizie i due sono stati immortalati da diverse foto in un viaggio a Mosca. Ecco cosa ha svelato la Isoardi al settimanale Oggi proprio sul viaggio e sul futuro con Salvini,

Elisa Isoardi e Matteo Salvini: le ultime novità.

“Tre giorni fantastici, molto intensi” ha detto la Isoardi riferendosi all’esperienza in Russia, ma ha anche parlato di un possibile matrimonio in futuro proprio con il leader leghista. ecco la dichiarazione ad Oggi: “Amo le tradizioni, ma non sono un’integralista. Vorrei il matrimonio nella mia Colletto di Castelmagno, tra le ridenti valli piemontesi. Il menu? Semplice, e coi sapori del posto, bagna caùda compresa… Matteo me lo chiederà. Le nozze arriveranno quando sarà il momento giusto, mi sposerei se dovessimo aspettare un figlio. Ecco, il momento giusto potrebbe essere l’attesa di un erede… Ho 34 anni e la voglia di un figlio è quanto di più naturale esista. Io ho sempre dato la priorità al mio lavoro, alla mia carriera. Ma quando trovi la persona giusta la tua vita si colora di altre emozioni e di altre aspettative… E la costruzione di una famiglia è di solito il progetto per eccellenza delle coppie innamorate” ha svelato la conduttrice di Rai 1.