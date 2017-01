Cosa vedere stasera in tv? Guida tv di stasera, giovedì 19 gennaio 2017, tutti i programmi tv in prima serata di Rai, Mediaset e La7, le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda giovedì 19 gennaio 2017 su Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Un passo dal cielo 4. Su Canale 5 andrà in onda il film Sole a catinelle. Vediamo in dettaglio la guida tv stasera ed alcune anticipazioni.

Programmi tv di stasera, giovedì 19 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 vedremo la fiction Un passo dal cielo 4. Le anticipazioni della nuova puntata, mentre viene ritrovata in fin di vita una giovane donna giunta in vacanza a San Candido, Francesco cerca di redarguite sua moglie Livia sulla pericolosità del maestro. Vincenzo invece conosce Cristina, la sorella di Huber, giunta a San Candido per gli ultimi preparativi per il suo matrimonio.

Su Rai 2 vedremo il film The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo. La trama, lei è una donna in carriera: organizza matrimoni per coppie danarose, ed ovviamente è single. Lui la salva da un incidente e scocca la scintilla. Ma lei sta organizzando le nozze della ragazza più ricca di San Francisco, e chi è lui, se non il promesso sposo?

Su Rai 3, invece, verrà trasmesso la TIM Cup 2016/2017 in campo Roma – Sampdoria. Le migliori squadre del nostro Paese si affrontano nella Tim Cup, vinta nella scorsa edizione dalla Juventus di Allegri.

Programmi tv di stasera, giovedì 19 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Su Rete 4 andrà in onda il film John Q. La trama, John scopre di non poter provvedere alle cure mediche del figlio, destinato così a morire. L’uomo decide per un gesto estremo, prendendo in ostaggio alcune persone, sperando di venir ascoltato.

Su Canale 5 andrà in onda il film Sole a catinelle. La trama,”Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno”. È questa la promessa che Checco fa al figlio Nicolò. Fin qui tutto bene. Il problema è che Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi sia con il fatturato che con la moglie, non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare…

Su Italia 1 vedremo il film Iron Man. La trama, Tony Stark, un magnate playboy le cui industrie producono armamenti per il governo americano, viene ferito e catturato dai nemici degli USA durante un test sul campo in cui si stanno provando alcune nuove armi. I rapitori vorrebbero costringerlo a produrre armi per loro, ma lui riesce invece a realizzare per sé un’armatura speciale grazie alla quale riesce a fuggire. D’ora in poi sarà Iron Man.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, giovedì 19 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7 e TV8.

Giovedì sera, 19 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il programma Piazzapulita. In prima serata torna su La7 “Piazzapulita” di Corrado Formigli, ma quest’anno con il ‘graffio’ di Sabina Guzzanti e il suo Tg Porco, il telegiornale satirico che sul web ha spopolato e nel quale presenterà al pubblico una inedita Virginia Raggi che Sabina ha anche votato ma che è pronta a bacchettare con la sua sferzante satira.

Su TV8 assisteremo al film Uomini che odiano le donne. La trama, Harriet Vanger è scomparsa quarant’anni fa sull’isola di proprietà della sua potente famiglia. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, ma suo zio è da sempre convinto che sia stata assassinata e che a ucciderla sia stato un parente. Mikael Blomkvist, un giornalista economico in crisi, viene assunto per indagare sul caso; lo stesso viene aiutato da Lisbeth Salander, hacker tatuata e tostissima.

Segnaliamo inoltre i film e i programmi tv in onda questa sera sui principali canali del digitale terrestre:

Su Rai 4 in onda alle 21:05 l’adventure-movie The Machine, su Iris in onda alle 21 il film Il commissario Lo Gatto, su Rai Premium in onda alle 21:20 il serial tv Rex, su Real Time in onda alle 21.10 il reality Delitti di famiglia, su Cielo in onda alle 21:15 il film Ip Man – Final Fight, su Focus in onda alle 21:15 il documentario Clima del terzo tipo, su DMAX in onda alle 21.10 il programma Affari a tutti i costi ed infine su La5 in onda alle 21:10 il serial tv iZombie.

