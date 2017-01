La prova del cuoco di oggi: anticipazioni ed ospiti del 19 gennaio 2017, la puntata inizia in ritardo. Inizia oggi con ritardo La prova del cuoco, per dare spazio agli approfondimenti del TG1 sull’emergenza maltempo e agli aggiornamenti sulla tragedia dell’hotel in Abruzzo. La prova del cuoco è in onda con una veloce ricetta oggi preparata da Anna Moroni. La puntata di oggi 19 gennaio 2017 ha sicuramente un altro tono, non gioioso come sempre.

La prova del cuoco di oggi: anticipazioni ed ospiti del 19 gennaio 2017, la puntata inizia in ritardo. Le ricette del giorno.

Oggi la prima ricetta del giorno de La prova del cuoco è lo strudel di verdure da preparare con gli ortaggi della stagione, i pinoli, i cavolfiori e la curcuma, una perfetta ricetta svuotafrigo. Nella puntata di oggi de La prova del cuoco anche la speciale rubrica sul passato dedicata all’anno 1967. In onda le immagini di Nino Benvenuti e del suo combattimento seguito da 18 milioni di radioascoltatori alla radio. Ospite della puntata è proprio il pugile Nino Benvenuti. Luisanna Messeri prepara una bomba nera, una sorta di zuccotto dell’epoca.