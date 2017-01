Maddalena Corvaglia: ecco la fine del mio matrimonio...

Maddalena Corvaglia e Stef Burns: la fine del loro matrimonio. Maddalena Corvaglia, conduttrice televisiva e showgirl italiana, nonché ex velina del bancone di Striscia la notizia, in un post pubblicato su Instagram ha messo definitivamente la parola fine al matrimonio con Stef Burns, storico chitarrista della band di Vasco Rossi. L’ex velina e il marito erano sposati da sei anni, il 28 maggio 2011 a Mirandola, e dalla cui unione era nata la figlia Jamie Carlyn il 28 settembre dello stesso anno. Il non capirsi più, il sentirsi soli seppure in coppia e un’incompatibilità che ha avuto la meglio sull’amore. E quando arriva la parola “fine”, c’è ben poco da fare. Una scelta, quindi, meditata e sofferta quella presa dall’ex velina che sostiene “Una storia è finita quando si è insieme e ci i sente più soli di quando si è soli e non ci si sente poi così soli”.

Maddalena Corvaglia: ecco il suo post per siglare la parola fine.

Ecco il post di Maddalena: “I matrimoni non finiscono, come pensavo, quando finisce l’amore, ma quando non ci si capisce più, quando non ci si riconosce più. (Quando si è insieme e ci si sente più soli di quando si è soli e non ci si sente poi così soli)… Ho trascorso sei anni di matrimonio con un uomo fantastico, Stef, che sarà sempre una parte importante della mia vita. Lo dice la parola stessa “Importante”, “portare dentro” : sarà sempre nel mio cuore. Insieme abbiamo creato la gioia più grande dell’universo , nostra figlia Jamie e siamo fortunati per questo. Ma ora si volta pagina ed io e Jamie siamo pronte , mano nella mano , a percorrere questo meraviglioso viaggio insieme. Con Amore”. La Corvaglia vive a Los Angeles dove di recente ha aperto una nuova beauty farm con l’amica del cuore Elisabetta Canalis mentre Stef con ogni probabilità tra poco sarà in Italia visto che sono alle porte le prove per il concerto evento che Vasco terrà a Modena il primo luglio.

Il chitarrista non ha commentato la fine del matrimonio, ma la decisione di chiudere la relazione potrebbe essere partita dall’ex velina visto che solo qualche giorno fa Burns appariva più innamorato che mai della sua dolce metà su Istagram dove scriveva: “Siamo qui per dividere ancora molto tempo della nostra vita”.