Masterchef Italia 6, anticipazioni. Una nuova puntata di Masterchef Italia 6 tornerà questa sera giovedì 19 gennaio 2017 ricca di colpi di scena e di piatti deliziosi. I nostri aspiranti chef sono sempre in lotta per la conquista del titolo del sesto Masterchef Italiano e i nostri giudici Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich sono più esigenti che mai. Secondo le ultime anticipazioni in questa puntata di Masterchef Italia 6 la Mystery Box sarà davvero molto molto particolare, in quanto conterrà solamente ingredienti “Sex Killer”, ovvero dagli odori e dai sapori molto forti. Tutti quegli ingredienti che sono in grado di trasformare un appuntamento galante in un vero incubo insomma. Chi risulterà essere il migliore in questa prova otterrà come sempre un vantaggio nell’Invention Test.

Masterchef Italia 6, anticipazioni: si vola a Santorini per la prova a squadre.

Secondo le ultime anticipazioni di Masterchef Italia 6 proprio in occasione dell’Invention test i nostri aspiranti chef avranno la possibilità di conoscere uno chef stellato, il tre stelle Michelin Heinz Beck. Sotto tre cloche ci saranno gli ingredienti principali di tre piatti ideati dallo chef de “La Pergola”. Il compito dei nostri concorrenti sarà quello di ricreare dei piatti davvero originali utilizzando uno dei tre ingredienti. Chi avrà la meglio in questa prova potrà poi essere il caposquadra di uno dei due team della prova in esterno. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questa puntata di Masterchef Italia 6 si vola direttamente in Grecia, e più precisamente a Santorini, dove i nostri chef dovranno cucinare per un pranzo greco da 50 invitati.