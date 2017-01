Tendenze capelli 2017: il nuovo look di Ambra Angiolini. L’ex reginetta di Non è la Rai ha scelto per il suo cambio look un castano moka lucido e intenso, che interpreta alla perfezione una delle tendenze colore più trendy della moda capelli 2017. Dopo la fine del suo matrimonio con il cantante Francesco Renga, Ambra Angiolini, dopo un periodo non del tutto positivo, ora sembra riprendere in mano le redini della sua vita, grazie anche all’amore dei suoi figli: Jolanda e Leonardo. Il castano moka o espresso scelto da Ambra per rinnovare il suo look è uno dei trend colore capelli del 2017. Lucido e intenso, scuro e corposo, il color caffè è la scelta più chic per le more.

Tendenze capelli 2017: il castano moka scelto da Ambra Angiolini.

Il castano è il colore dell’anno, proposto nelle sue mille gradazioni, dal golden brown al caramello, fino al tiger eye e al chocolate mauve. Ambra Angiolini, da sempre affezionatissima al suo moro, che ha però più volte addolcito nel corso degli anni con sfumature e riflessi sulle gradazioni del mogano o del cioccolato. In questo periodo però, la ex Signora Renga sembra sfoggiare un perfetto castano moka, che ne valorizza anche l’incarnato e la rende ancora più sofisticata e affascinante. Il tutto viene racchiuso in un long bob con riga in mezzo e frangia aperta sulla fronte, uno dei tagli dove questo colore trova infatti la sua migliore espressione.