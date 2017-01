Make up: le ultime tendenze e i consigli per sembrare più giovani. Ogni donna si sa, ama risultare sempre al meglio e impeccabile in ogni circostanza. C’è chi accetta la sua età come traguardo e maturità chi invece lotta contro il tempo. C’è chi ricorre ad invertenti chirurgici ma chi preferisce tecniche meno invasive il make-up può dare un aiuto. Ecco dunque alcuni consigli di make-up molto utili per chi vuole nascondere i segni dell’età che cominciano a caratterizzare il viso. Rughe, colorito spento, macchie senili e sopracciglia diradate possono essere nascoste con facilità usando qualche piccolo accorgimento e i trucchi dei migliori make up artist.

Make up: utili accorgimenti per mostrare qualche anno in meno.

Per ottenere un trucco anti age perfetto, prima di iniziare a truccarsi, è necessario applicare sul viso la crema da giorno aspettando una ventina di minuti prima di iniziare il make up. Questo accorgimento vi servirà a permettere alla pelle di assorbire il prodotto e avere una base più idratata sulla quale andare a stendere i cosmetici. Il fondotinta va steso in maniera leggera su fronte, naso e mento, ossia la famosa zona T del viso dove la pelle è tendenzialmente più grassa. Aiutatevi con i polpastrelli per distribuirlo e poi usate gli angoli di una spugnetta in lattice per ritoccare i punti più critici, dove si annidano rughe di espressione e zampe di gallina.

Scegliete creme e rimedi per eliminare le occhiaia e applicate infine il correttore sotto gli occhi. Usate la cipria per opacizzare la pelle e passate agli altri ritocchi del make up. Per un make up che valorizzi i punti forti del viso regalando qualche anno in meno, partite prima di tutto dalle guance. Scolpite gli zigomi usando il blush per un effetto-lifting. Il cosmetico non solo consente di illuminare il viso ma permette anche di creare un effetto cromatico con focus sullo sguardo che viene così messo in evidenza. Scegliere bene la nuance più adatta al colorito del vostro viso.

Per quanto riguarda gli occhi, fate in modo che diventi il punto forte del vostro make up, valorizzandoli con l’uso del mascara, da applicare solo sulle ciglia superiori. Usate per le palpebre un ombretto color pesca perlato oppure una tonalità dorata che vi regalerà un bel tocco di luce. Mettete da parte gli ombretti silver e tutti i toni del grigio perché evidenziano borse e occhiaie. Inoltre, con l’avanzare dell’età, i capelli si assottigliano e questo vale anche per le sopracciglia; Per rinfoltirle scegliete una matita di una nuance vicina al loro colore naturale e non tentate di modificarne la forma per evitare effetti innaturali. Il tutto potrà essere completato con un taglio di capelli per ridonare la freschezza ormai perduta.