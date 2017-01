Pensioni oggi 19 gennaio 2017, le novità. Le ultime news sul fronte pensioni vengono fornite dall’Inps che dichiara che nessuna perequazione c’è stata per le pensioni nel 2016 e nel 2017. Lo fa sapere l’Inps spiegando che il decreto del Mef fissa nello “0,0% l’aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per il 2016″. A seguito di tale conferma nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2016”. Il trattamento minimo resta di 501,89 euro. I valori provvisori del 2017 sono identici a quelli definitivi del 2016. “I valori provvisori dell’anno 2017 – spiega l’Inps nella circolare – sono identici a quelli definitivi dell’anno 2016. Le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni e le pensioni sociali sono stati quindi posti in pagamento nello stesso importo di dicembre 2016”. Il trattamento minimo di pensione per i lavoratori dipendenti e autonomi (preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito) è a 501,89 euro al mese con un importo annuo di 6.524,57 euro.

Gli indici di rivalutazione delle pensioni definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale. Per il 2017 l’importo mensile della pensione sociale (quella erogata agli over 65 in difficoltà) resta a 369,26 euro con un limite di reddito annuo personale di 4.800,38 euro e familiare di 16.539,86 euro. Per l’assegno sociale (che ha sostituito dal 1996 la pensione sociale) l’importo è a 448,07 euro al mese con un limite di reddito personale di 5.824,91 euro (11.649,82 il tetto di reddito familiare).

Pensioni anticipate ed ape volontaria, le ultime news.

Le ultime news sul fronte pensioni, in particolare sulle misure contenute nella legge di stabilità, sono state fornite dall’Inps mediante delle schede informative pubblicate negli ultimi giorni sul sito dell’Inps. In merito alle pensioni anticipate, in particolare per quel che attiene all’Ape volontaria, l’Inps spiega che si tratta di un prestito erogato da una banca in quote mensili per 12 mensilità garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto. E’ riconosciuto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. L’APE volontaria può essere richiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, dai lavoratori autonomi e dagli iscritti alla gestione separata. Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle Casse professionali.

Per accedere al prestito è necessario avere, al momento della richiesta, i seguenti requisiti: almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi; maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria; non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità; non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa.

Ape volontaria, meccanismo di funzionamento.

Il prestito è erogato da soggetti finanziatori e imprese assicurative scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione bancaria italiana e l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. Il prestito ottenuto è restituito in 260 rate in un periodo di 20 anni mediante una trattenuta che viene effettuata dall’INPS all’atto del pagamento di ciascun rateo pensionistico, inclusa la tredicesima.

La restituzione del prestito inizia dal primo pagamento della futura pensione e si completa dopo venti anni dal pensionamento. Completata la restituzione la pensione sarà corrisposta per intero, senza ulteriori riduzioni per l’APE. E’ comunque prevista la possibilità di estinzione anticipata del prestito, secondo criteri che saranno successivamente fissati da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza; in caso di decesso dell’interessato prima dell’intera restituzione del debito l’assicurazione versa alla banca il debito residuo. L’eventuale pensione ai superstiti viene corrisposta senza decurtazioni. Il prestito è erogato per un periodo minimo di sei mesi e fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal perfezionamento del contratto.

Pensioni, contributo di solidarietà.

Dal 2017 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà previsto a partire dal 2014 per le pensioni superiori a 14 volte il trattamento minimo, ovvero a 91.343,98 euro l’anno. Lo ricorda l’Inps in una circolare: “Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per i trattamenti complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo tempo per tempo vigente. Ai fini del prelievo del contributo viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. Nel caso di più pensioni, il contributo annuo viene ripartito proporzionalmente sui trattamenti erogati. Il contributo era del 6% per le pensioni da 14 a 20 volte il trattamento minimo annuo (da 91.343,99 a 130.491,40 euro), del 12% per le pensioni da 20 a 30 volte il trattamento minimo annuo (da 130.491,41 euro a 195.737,10) e del 18% per quelle superiori a trenta volte il trattamento minimo ( quindi oltre i 195.737,10 euro)”.

Pensioni, Inps, recuperi sulle pensioni.

L’Inps ha, inoltre, comunicato che recupererà a partire da aprile in quattro rate lo 0,1% sulle pensioni a fronte dell’inflazione più bassa registrata nel 2015 rispetto a quella prevista. “Il recupero del differenziale negativo pari allo 0,1%, relativamente ai ratei corrisposti nel 2015 viene effettuato in massimo 4 rate, dalla mensilità di aprile 2017, con il limite minimo di 1 euro per ciascuna rata. Gli importi inferiori a 1 euro vengono recuperati in unica soluzione. Il recupero era stato bloccato nel 2016 e rinviato al 2017. L’Inps ha comunicato le somme date in più ai pensionati italiani relative alla rivalutazione del 2015. In quell’anno infatti l’inflazione programmata con cui è stato calcolato l’adeguamento al costo della vita degli assegni è risultata essere maggiore dello 0,1% rispetto a quella reale.

Pensioni, le ultime news dallo Spi Cgil e da Ivan Pedretti.

Lo scorso anno il governo ha congelato il recupero di tali somme evitando così che le pensioni perdessero di valore. “Lo Spi-Cgil ha richiesto al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti di prorogare nuovamente questa misura senza però ricevere alcuna risposta (Ci troviamo quindi di fronte ad un “danno per milioni di pensionati – come ha dichiarato il Segretario generale dello Spi-Cgil Ivan Pedretti – che si poteva evitare. Evidentemente è mancata la volontà politica, visto che avevamo chiesto al Ministro Poletti di intervenire e non lo ha fatto”. “Anche se stiamo parlando di piccole cifre – ha continuato Pedretti – i pensionati italiani si vedranno così diminuire la propria pensione, già penalizzata dall’inflazione zero che le priva di qualsiasi forma di rivalutazione. C’era lo spazio per trovare altre soluzioni ma non si è voluto ricercarle e questo non va bene”.

“Avevamo chiesto al Ministro Poletti di congelare la restituzione da parte dei pensionati dello 0,1% della rivalutazione avuta nel 2015, così come aveva fatto lo scorso anno. Purtroppo da parte sua è mancata la volontà politica e non si è voluto evitare l’ennesimo danno a milioni di pensionati. L’Inps infatti ha appena comunicato che procederà con il recupero delle somme a partire dal mese di aprile in quattro rate. Stiamo parlando di piccole cifre ma per chi è già in difficoltà un euro in più o in meno al mese fanno la differenza. Per questo ci aspettavamo una soluzione del problema che invece non si è voluta trovare. E questo non va affatto bene. Con Fnp-Cisl e Uilp-Uil abbiamo chiesto un incontro al Ministro, anche e soprattutto per proseguire il confronto sulle pensioni”.

In un post successivo Pedretti accoglie con piacere una buona notizia:”Alla fine il Ministro Poletti ha deciso di intervenire per evitare che i pensionati debbano restituire lo 0,1% della rivalutazione ricevuta nel 2015. Siamo soddisfatti, anche se non capiamo perché in questo paese si debba sempre alzare la voce per risolvere i problemi quando basterebbe un po’ più di ascolto e di buon senso.Il Ministro ha detto che presenterà un emendamento al decreto Milleproroghe per mettere fine alla questione. Siccome siamo sindacalisti seri aspettiamo di leggerlo e di vederlo approvato. Però possiamo dire che molto probabilmente siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo. Vi terrò aggiornati”, conclude il segretario generale dello Spi Cgil.

Pensioni, restituzioni, le ultime dichiarazioni di Cesare Damiano.

Sul fronte restituzioni degli importi delle pensioni sancita dall’inps si è espresso anche Cesare Damiano, Presidente della commissione Lavoro alla Camera, che si è ricollegato proprio alle ultime osservazioni di Ivan Pedretti: “L’osservazione fatta dal segretario generale dello SPI-CGIL Ivan Pedretti a proposito della circolare dell’INPS relativa alla restituzione dello 0,1% degli importi pensionistici, va tenuta in considerazione”. Lo ha dichiarato Cesare Damiano, secondo quanto riporta l’agenzia Ansa.“Pur trattandosi di importi modesti la loro decurtazione avrà un effetto penalizzante agli occhi dei pensionati in un momento di inflazione zero e di assenza di rivalutazione degli assegni previdenziali”. “Dai nostri calcoli – spiega Damiano – l’importo di questa misura vale circa 185 milioni di euro. Suggeriamo al Governo di utilizzare il decreto Milleproroghe attualmente in discussione al Senato al fine di rimandare il taglio al 2018”. “Basterebbe un emendamento del Governo”.

Pensioni magistrati, le ultime dichiarazioni del ministro della giustizia Andrea Orlando.

Le ultime news sul fronte pensioni dei magistrati vengono fornite dal ministro Andrea Orlando, che ieri, nel corso della relazione al Senato, ha dichiarato che con l’Associazione nazionale magistrati, ha affermato che nel confronto “rimane soltanto la questione del pensionamento: io credo che ci sia una sproporzione tra le reazioni che sono venute e l’oggetto del contendere tenendo conto che nel frattempo il governo e il presidente del Consiglio sono cambiati”. Per protesta, contro la proroga delle pensioni, l’Associazione ha deciso di disertare la cerimonia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione, in programma il 26 gennaio prossimo.

