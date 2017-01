Pitti Uomo 91, moda uomo autunno inverno 2017/2018: tutte le proposte più belle per il nuovo anno

Pitti, moda uomo autunno inverno 2017/2018. Si è da poco conclusa Pitti Uomo 91, la celebre kermesse che ha presentato a Firenze le proposte della moda uomo per il prossimo autunno inverno 2017/2018. Questa 91esima edizione è stata un vero e proprio successo, con oltre 36mila visitatori e 24mila buyers, grazie al contributo di 1220 marchi, di cui quasi metà provenienti dai paesi esteri. Uno dei trend moda uomo per l’inverno 2017 è sicuramente il concetto di sportswear, grazie all’impiego di nuovo materiali come il Techmerino, utilizzato nelle tute da sci, nelle giacche e nelle sneakers da città. Ogni brand ha presentato al Pitti Uomo 91 i propri trend per la moda uomo autunno inverno 2017/2018. Il designer belga Tim Coppens, per la sua prima volta in Europa, ha voluto spiegare lo spirito del suo marchio; dettagli iper curati e lusso assoluto per dei capi dallo stile sportswear.

Al Pitti Uomo 91 anche Tommy Hilfiger, che a Palazzo Corsini ha presentato la sua speciale collezione autunno inverno 2017/2018 dedicata ai Millennials, mentre Paul Smith ha realizzato una collezione pratica, sportiva e funzionale, ispirata al ciclismo, per le prossime tendenza moda uomo autunno inverno 2017/2018. Tra le sfilate più apprezzate anche quella di Lucio Vannotti, che sulla passerella del Pitti Uomo 91 ha presentato uno stile elegante e minimalista, seppur molto pratico. Un uomo estremamente curato nei dettagli, con uno sguardo alla praticità e alla funzionalità.