Riforma delle pensioni. Le ultime novità sulle pensioni vengono direttamente dal Ministero del lavoro e riguardano il recupero del differenziale negativo dello 0,1% sulle pensioni, a fronte dell’inflazione più bassa registrata nel 2015 rispetto a quella prevista. Il Ministero del Lavoro, ha predisposto, infatti, un emendamento al Decreto Milleproroghe per non procedere al recupero del differenziale rispetto all’inflazione registrata

Restituzione della rivalutazione delle pensioni. Le novità.

In riferimento al recupero del differenziale negativo dello 0,1% sulle pensioni a fronte dell’inflazione più bassa registrata nel 2015 rispetto a quella prevista, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa di aver predisposto un emendamento al Decreto Milleproroghe con il quale si prevede di prorogare al 2017 la norma che ha consentito di non procedere al recupero nel corso del 2016. Di conseguenza sarà bloccato anche per il 2017 il recupero tra l’inflazione programmata (0,3%) e quella reale (0,2%).

Emendamento al Milleproroghe, la reazione dei sindacati.

Non si è fatta attendere la reazione dei sindacati sulla novità in tema di pensioni, attenti alla questione dei rimborsi, denunciata dal segretario generale dello Sp-Cgil, Ivan Pedretti. “E’ la conferma che ci voleva poco a risolvere la questione”, ha commentato a caldo Pedretti. “Ora aspettiamo di vedere l’emendamento”, ha chiarito.

“Apprendiamo con grande soddisfazione la decisione del ministro Poletti di aver predisposto un emendamento al Decreto Milleproroghe per evitare che i pensionati debbano restituire lo 0,1% della rivalutazione delle pensioni avuta nel 2015”. E’ il commento del segretario generale della Cisl Pensionati, Gigi Bonfanti, alle dichiarazioni del ministro Poletti riguardo l’intenzione di non voler procedere al recupero delle somme nel corso del 2017. “Una decisione di buonsenso”, conclude Bonfanti, “che permette di non togliere risorse ai pensionati e rimanda tale operazione a condizioni economiche più rosee per il nostro Paese”. Ora l’emendamento attende l’approvazione del Parlamento.