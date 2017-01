Coppa Italia, ottavi di finale: risultati Sassuolo-Cesena e Lazio-Genoa. Clamorosa impresa del Cesena di Andrea Camplone, che al Mapei Stadium di Reggio Emilia, elimina il Sassuolo nella gara unica di ieri, mercoledì 18 gennaio 2017, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016/17. Dopo essere passata in vantaggio al 4′ con il gol di Luca Pellegrini, la squadra di Eusebio Di Francesco subisce la rimonta dei bianconeri negli ultimi dieci minuti di partita. All’81 il Cesena pareggia grazie al rigore di Camillo Ciano e quattro minuti più tardi è Karim Laribi a segnare il più classico dei gol dell’ex, che regala la qualificazione storica alla squadra cesenate (attualmente diciottesima in serie B). Grande delusione per il Sassuolo, che dopo l’ottima stagione dell’anno scorso sta deludendo le aspettative: eliminato dall’Europa League, eliminato dalla Coppa Italia e relegato al sedicesimo posto in serie A. Il Cesena affronterà la vincente tra Roma e Sampdoria, partita che si giocherà questa sera alle 21:00, allo Stadio Olimpico.

La Lazio si qualifica ai quarti di finale, battendo in casa il Genoa per 4-2. Partita pirotecnica, ricca di emozioni e capovolgimenti. Al 20′ Filip Djordjevic porta in vantaggio i biancocelesti grazie all’assist di Felipe Anderson, che otto minuti più tardi sbaglia anche un rigore. Al 31′ Wesley Hoedt segna il 2-0 con un bel destro rasoterra da fuori area che supera Lamanna. Ma la squadra di Ivan Juric reagisce nella parte finale del primo tempo e agguanta il pareggio grazie allo splendido sinistro a giro di Mauricio Pinilla e al destro di Goran Pandev.

Nella ripresa parte meglio il Genoa, che al 66′ colpisce un palo con Lucas Ocampos. I cambi di Filippo Inzaghi scuotono i biancocelesti e si rivelano decisivi. Al 70′ Sergej Milinkovic segna il 3-2 con un bel destro al volo che si insacca alla destra di Lamanna e al 75′ Ciro Immobile segna il definitivo 4-2 su assist di Jordan Lukaku. La Lazio affronterà ai quarti di finale l’Inter a San Siro e, in caso di passaggio del turno troverà probabilmente la Roma per un derby che si annuncia ad alta tensione.