Tagli capelli 2017, tutte le tendenze per i capelli medi. Se abbiamo deciso di darci un taglio l’arrivo del nuovo anno e della nuova stagione sono davvero il momento perfetto per osare con un nuovo taglio di capelli. I tagli di capelli proposti in questo 2017 si sposano con i gusti di tutte le donne, dalle amanti dei capelli lunghi a quelle dei capelli cortissimi. La media lunghezza è sicuramente di grandissima tendenza tra i tagli di capelli del 2017 ed è stata rivisitata in tante varianti differenti; il blunt cut, il taglio paro sopra le spalle, è perfetto sia da portare in liscio che in mosso ed è perfetto per ogni donna, dalle ragazze più giovani a quelle più mature. Il long bob rimane quindi una garanzia tra i tagli di capelli del 2017, magari abbinato ad una frangia o ad un ciuffo.

Tagli capelli medi 2017: l’ob swag è il taglio della primavera estate 2017.

Se vogliamo rendere davvero unico il nostro taglio di capelli possiamo optare per un ob swag, una vera garanzia di unicità in questo nuovo anno. Questo particolare taglio di capelli estremante scalato è una reinterpretazione di una tendenza anni ’70 e si presenta con un caschetto estremamente sfilato. Più pieno nella parte superiore e meno nella parte inferiore è perfetto da portare mosso, per amplificare ancora di più l’effetto messy. E’ sicuramente un taglio di capelli che si adatta maggiormente alle ragazze giovani e dinamiche ed il suo punto di forza principale è sicuramente la praticità. Se si hanno i capelli sottili inoltre aiuta a donare volume alla chioma, grazie alle profonde scalature che lo contraddistinguono.