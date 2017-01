Terremoto ed emergenza neve, aggiornamenti ad oggi 19 gennaio 2017. A Farindola, in nel pescarese, una slavina ha travolto l’hotel ‘Rigopiano’ sul Gran Sasso. Al momento una vittima è stata estratta e due persone sono state salvate. Secondo le ultime dichiarazioni all’Ansa dei soccorritori ci sarebbero diversi morti. Sarebbero almeno 30 le persone disperse tra personale ed ospiti dell’albergo. La slavina è stata determinata dalla forte scossa di terremoto che ieri ha colpito il Centro Italia e le difficili condizioni meteo non che rendere la situazione ancora più drammatica.

Terremoto ed emergenza neve, aggiornamenti ad oggi 19 gennaio 2017: slavina su hotel, 30 dispersi.

Il terremoto ha determinato una valanga di enormi proporzioni, mai vista nella zona. I soccorritori sono rimasti bloccati ieri a 9 km dall’albergo che hanno poi raggiunto con cingolati ed elicotteri. La situazione resta dunque critica in Abruzzo come nel resto del Centro Italia vittima del terremoto e della neve che sfiora i due metri. Un altro morto nel teramano è morto per il crollo di un edificio. Altre scosse di magnitudo intorno al 2 si sono susseguite nella notte, secondo quanto riportato dai dati dell’Ingv. Gravi disagi per la popolazione dell’Abruzzo e delle Marche con circa 100mila utenze elettriche fuori uso.