Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera, giovedì 19 gennaio 2017: paura per Francesco ed Emma

Un passo dal cielo 4, stasera, 19 gennaio 2017, va in onda la seconda puntata: le anticipazioni. Martedì 17 gennaio 2017 è andata in onda la prima puntata della quarta stagione di Un passo dal cielo, l’amata fiction Rai che quest’anno ci ha riservato molte sorprese. Daniele Liotti, che ha preso i posto di Terence Hill come capo della forestale di San Candido, è piaciuto al pubblico: sguardo carismatico, buon carattere, una storia drammatica alle spalle. Il suo personaggio funziona, e gli ascolti hanno dato ragione a chi, nella Rai Fiction, ha puntato su di lui. La prima puntata di Un passo dal cielo 4, infatti, ha vinto la serata di martedì con il 24,2% di share pari a 6,2 milioni di spettatori. Prima di dare uno sguardo a quelle che sono le anticipazioni della seconda puntata di Un passo dal cielo 4, in onda stasera 19 gennaio 2017, facciamo un breve riassunto di ciò che è accaduto nella prima puntata.

Un passo dal cielo 4, il punto della situazione ad oggi, 19 gennaio 2017.

Durante la prima puntata di Un passo dal cielo 4 abbiamo fatto la conoscenza di diversi nuovi personaggi. A San Candido è giunto Francesco Neri, il nuovo capo della forestale che occupa il posto lasciato da Pietro, ed Emma, un’etologa amica di Pietro che si occuperà del reinserimento dei lupi. Francesco deve subito occuparsi di un caso: mentre è in viaggio per San Candido vede un’auto abbandonata, e poco dopo una ragazzina lo accusa di aver fatto sparire la sorella, la proprietaria dell’auto. Francesco porta la ragazza, Zoe, in commissariato per porgere denuncia di scomparsa della sorella Eleonora. Nei boschi, intanto, viene trovata una ragazza priva di sensi con un’orribile maschera sul volto, ma non è Eleonora: si tratta, invece, dell’amica con cui la sorella di Zoe ha trascorso la serata prima di sparire. Il mistero si infittisce…

Eva ed il commissario Vincenzo Nappi, intanto, sono una coppia felice ed affiatata. La loro tranquillità viene turbata da Fedez, giunto a San Candido per lavorare al suo prossimo disco. Per trovare la tranquillità di cui necessita, il rapper chiede ad Eva di fare la sua finta fidanzata, in modo che i giornalisti si concentrino su di lei lasciando lavorare tranquillo lui… Vediamo adesso le anticipazioni ufficiali della seconda puntata di Un passo dal cielo 4.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni della seconda puntata di stasera, giovedì 19 dicembre 2017: Vincenzo conosce Cristina.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 di stasera, giovedì 19 gennaio 2017, Vincenzo è in piena crisi per l’arrivo di Fedez, che ha preso il suo posto nella casa che il commissario condivideva con Eva. Il commissario, intanto, conosce Cristina, la sorella di Huber tornata a San Candido per preparare il suo matrimonio. Francesco Neri prova ad aprire gli occhi alla moglie Livia, e cerca di indurla a ragionare: non può fidarsi di un uomo come il maestro…

Polizia e forestale sono impegnati con le indagini della scomparsa di Eleonora, ma intanto si indaga anche su un altro caso: una giovane donna che viene trovata in fin di vita. Il capo della forestale Francesco viene preso in ostaggio da tre narcotrafficanti, ed in questa brutta avventura viene coinvolta anche Emma…