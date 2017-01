Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ecco qualcosa che non farà piacere ai fans di Claudio Sona e Mario Serpa e la puntata di oggi 19 gennaio 2017

Uomini e Donne: le ultime news e anticipazioni: Claudio Sona viene deriso all’interno di un locale. Le ultime news e anticipazioni del programma di Uomini e Donne ci riportano informazioni sul primo tronista gay di Uomini e Donne: Claudio Sona. L’ex tronista nonché compagno di vita di Mario Serpa è incappato in una brutta disavventura durante una serata organizzata in una discoteca umbra. Ospite del locale si è intrattenuto con i presenti firmando autografi e chiacchierando con il pubblico. Tutto sembrava andare per il meglio fin quando il deejay della discoteca ha mostrato, nei confronti del tronista, un atteggiamento irriverente, facendo battutine sull’orientamento sessuale del ragazzo veronese. Per esempio, una delle domanda più imbarazzanti rivolte dal vocalist è stata quella relativa ai loro rapporti intimi. Claudio ha ironicamente risposto che la questione è personale

Claudio Sona, Uomini e Donne: il tronista gay deriso per il cellulare.

Approfittando del buon carattere di Claudio, il vocalist ha proseguito per tutta la serata facendo battute pungenti e ironiche, sia sul cellulare dell’ex tronista, considerato dal vocalist scadente in quanto impossibilitato a chiamare il suo compagno, ma il tutto era dipeso dall’assenza di segnale, sia prendendo di mira anche Mario Serpa, anch’egli apostrofato con termini poco lusinghieri. Al termine della serata Claudio Sona ha scritto su Instagram, ringraziando, comunque, i fans per l’affetto mostrato nei suoi confronti. In merito al deejay maleducato, l’ex tronista ha scritto: “Avevo risposte bellissime per le domande che non mi hai fatto”.

Uomini e Donne le ultime news e anticipazioni: trono classico o trono over in onda oggi 19 gennaio 2017?

Le anticipazioni e le ultime news del programma di Uomini e Donne non rivelano ancora chi saranno i protagonisti dell’appuntamento odierno. Per tre puntate di fila, la redazione del programma di Uomini e Donne ha scelto di mandare in onda il trono classico permettendo ai telespettatori di conoscere meglio i tre volti nuovi del programma: Manuel, Luca e Sonia. Sarà giunto il momento di spostare l’attenzione verso le dame e i cavalieri del trono over? Si attendono, come di consueto, i siparietti e i momenti ironici tra Tina e Gemma. Abbiamo lasciato Gemma Galgani alle prese con due nuovi corteggiatori e con le accuse delle sua compagne di parterre che sostengono che la signora continui a fermare i nuovi arrivati pur non essendo interessata a nessuno di loro. Intanto, Giorgio ha avuto modo di approfondire la conoscenza con Anastasie ma, già in studio, i due hanno manifestato delle discordanze riguardo al rapporto con i figli: il ‘Gabbiano’ preferirebbe una donna libera in tutti i sensi, mentre la signora ha palesato il suo naturale attaccamento ai ragazzi. Francesco Turco, invece, ha deciso di scrivere definitivamente la parola fine sulla sua relazione con Aurora.