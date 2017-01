Verissimo, anticipazioni ed ospiti. Sabato 21 gennaio 2017 tornerà una nuova puntata di Verissimo, a partire dalle ore 16.30 su Canale 5, con la conduzione di Silvia Toffanin. Come sempre ogni settimana lo studio di Verissimo si popolerà di moltissimi ospiti diversi, i quali si racconteranno in lunghe interviste. Nella puntata di Verissimo della scorsa settimana erano stati ospiti la bella Federica Nargi, da qualche mese in veste di mamma, Enzo Iacchetti e Gerry Scotti. Fu proprio lui a dare la fama a Silvia Toffanin quando lei partecipò a Passa Parola come Letterina. Secondo le ultime anticipazioni anche questa nuova puntata di Verissimo sarà ricchissima di ospiti, vediamo chi ci sarà…

Verissimo: anticipazioni ed ospiti, Vladimir Luxuria in studio per parlare della nuova edizione dell’Isola dei famosi.

In questa nuova puntata di Verissimo di sabato 21 gennaio 2017, tra i tanti ospiti presenti nello studio di Silvia Toffanin ci sarà anche Vladimir Luxuria, nuova opinionista dell’Isola dei famosi, che partirà ufficialmente il 30 gennaio 2017. Vladimir ha già affiancato Alessia Marcuzzi come opinionista in una passata edizione del Grande Fratello e la sintonia tra le due è consolidata. Luxuria ha inoltre partecipato all’Isola dei Famosi sia in veste di concorrente che in veste di inviata e sa benissimo quali sono i meccanismi del reality. Secondo le ultime anticipazioni nello studio di Verissimo ci sarà anche Raz Degan, futuro naufrago e con lui affronteremo tutte le emozioni e le sensazioni del pre-partenza.