Al Bano Carrisi e Romina Power, le ultime news ad oggi 20 gennaio 2017

Al Bano Carrisi e Romina Power, il tour in Germania. Al Bano Carrisi ha superato il periodo di convalescenza dopo l’infarto che ha avuto nel periodo dell’Immacolata e che ha tenuto con il fiato sospeso gli italiani. Al Bano ha grande forza ed energia, e ad un mese dall’intervento al cuore è partito per un tour in Germania con Romina Power. I due si sono esibiti il 6 gennaio a Lipsia, successivamente hanno calcato i palchi di Amburgo, Hannover, Norimberga ed infine Oberhausen. Concluso il tour, per Al Bano non è previsto un periodo di riposo: il cantante si sta preparando al prossimo Festival di Sanremo, cui parteciperà tra i Big con il brano “Di rose e di spine”.

Romina Power andrà a Ballando con le stelle?

Tornata in Italia, Romina Power sta trascorrendo dei giorni a Roma con le sua due amate figlie, Cristel e Romina, come vediamo da una foto postata sul profilo Instagram di Romina. Nelle ultime ore, intanto, si vocifera di una possibile partecipazione di Romina alla prossima edizione di Ballando con le stelle. I rumors, in realtà, sembrano non avere fondamento, in quanto nati da una battuta fatta da Romina nel suo fanclub ufficiale su Facebook. Romina, durante il tour con Al Bano in Germania, è scivolata sul ghiaccio, facendosi male il ginocchio. Su Facebook Romina ha rassicurato i seguaci e ha scritto: “Ciao gruppo! Per coloro che hanno chiesto, il mio ginocchio va meglio, grazie! Ma non abbastanza per partecipare a Ballando con le stelle”.