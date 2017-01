Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni ed ospiti. Sabato 21 gennaio 2017 torna una nuova puntata di Amici 2017 Ed. 16, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La puntata partirà come di consueto alle ore 14.10 e ci terrà compagnia fino alle ore 16.10. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali, prima di procedere con la sfida a squadre, lo studio di Amici 2017 Ed. 16 sarà protagonista di un momento musicale. Aprirà infatti questa puntata di Amici 2017 Ed. 16 la band La Rua, che ci farà ascoltare il brano che aveva precedentemente proposto a Sarà Sanremo. Inizierà poi la tanto attesa sfida a squadre, ed i due team vedono questa settimana una disposizione totalmente differente. Lo Strego infatti non è più capitano degli Streghi; al suo posto c’è ora Francesco e Lo Strego è passato nei Senza Piani di Riccardo.

Amici 2017 Ed. 16: anticipazioni, Thomas in sfida.

Una nuova puntata dello speciale di Amici 2017 Ed. 16 animerà il sabato pomeriggio di Canale 5, a partire dalle ore 14.10. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali di Amici 2017 Ed. 16 dopo l’esibizione dei La Rua prenderà il via la sfida a squadre tra i Tasso Rosso, capitanati da Francesco ed i Senza Piani, capeggiati da Riccardo. Dopo la polemica sorta tra i professori e Francesco, il quale ha preferito non schierare Federica per dare visibilità a Marta e Michele, si prosegue con la sfida. Secondo le ultime anticipazioni i primi ad aver vinto sono stati i Tasso Rosso, mandando così in sfida Thomas, il quale ne è però uscito vincitore. La seconda manche è invece stata vinta dai Senza Piani e ad andare in sfida è stato Mike Bird.

