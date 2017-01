Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime ad oggi 20 gennaio 2017. Se nel dibattito generale l’amnistia torna nuovamente protagonista sulla scia di quanto detto da Rita Bernardini e dei nuovi appelli del Papa in favore dei detenuti, dall’altro la situazione delle carceri italiane, anche quella burocratica, presenta delle novità. Ecco le ultime notizie ad oggi 20 gennaio 2017 su carceri e detenuti.

Secondo quanto riportato dalla Repubblica il Consiglio regionale della Puglia si sarebbe arenato e non avrebbe ancora provveduto alla nomina dei “nuovi garanti per i diritti dei minori e dei detenuti”. I nomi sono quelli di Ludovico Abbaticchio per i minori e Massimo Brandimarte per i detenuti sui quali concorderebbero i diversi partiti ma il problema dei franchi tiratori a causa del voto segreto sembrano essere reale. La situazione delle carceri nel Centro Italia, complice anche il dramma del maltempo, sembra essere notevolmente peggiorata.

A Teramo, secondo quanto riportato dal Centro, il carcere di Castrogno sarebbe a forte rischio disordini dopo le forti scosse di terremoto, per il freddo e la mancanza di corrente elettrica. I detenuti sono stati fatti uscire dalle celle e poi per diverse ore non sono voluti rientrare. “Stiamo cercando di gestire la situazione che non è facile anche perché le strade di collegamento per Castrogno sono impraticabili e quindi ogni collegamento è difficilissimo. Ho avuto l’assicurazione che nelle prossime ore un mezzo della Provincia provvederà a liberare la strada per consentire alla ditta di gasolio di portare il rifornimento. Ho incontrato tutti i detenuti dando loro la possibilità di parlare telefonicamente con i familiari che possono chiamarli in carcere” ha dichiarato il direttore del carcere. Il Sappe ha ricordato gli allarmi precedenti: “tutte le volte che c’è una situazione di emergenza legata al maltempo Castrogno resta praticamente tagliato fuori dal mondo. Una situazione difficile per i detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria che hanno molte difficoltà a raggiungere la struttura. Più volte abbiamo chiesto che ci fossero interventi di sistemazione della strada ma senza avere mai delle risposte”.

