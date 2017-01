Amnistia e indulto, carceri: Papa Francesco e Ristretti Orizzonti in prima linea nella giornata contro l'ergastolo!

Carceri ed ergastolo, Papa Francesco sempre in prima linea a sostegno dei detenuti. Papa Francesco ha nel cuore i detenuti di Padova ed ha consegnato una lettera che oggi verrà letta al convegno “Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non uccida la vita”, organizzata da Ristretti Orizzonti. “Il Papa ci ha consegnato una lettera firmata di suo pugno – racconta Ornella Favero, direttrice di Ristretti Orizzonti, la rivista dei detenuti. La leggeremo venerdì, nel corso del convegno sul tema dell’abolizione dell’ergastolo, che abbiamo organizzato all’interno del carcere. Per il momento riportiamo a casa un messaggio di grande speranza da parte del Santo Padre”. Papa Francesco ha speso parole di affetto e vicinanza al gruppo padovano. “Ci ha parlato di cristiani pigri e parcheggiati, che vanno esortati – dice ancora la Favero. Quindi ci ha incoraggiato nella nostra iniziativa”.

Oggi si terrà dunque il convegno, organizzato da “Ristretti Orizzonti”, e “sarà un’interessante occasione di confronto tra le persone detenute, i loro familiari, e la politica” – dicono da Ristretti. Un’occasione per proporre alcune iniziative tra cui la creazione di un osservatorio su pene lunghe, e la promozione della rappresentanza dei detenuti in tutte le carceri”. Sarà una giornata particolare quella che si svolgerà oggi nella Casa di Reclusione di Padova “Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non uccida la vita“. È la Giornata di dialogo con ergastolani, detenuti con lunghe pene, e con i loro figli, compagne, genitori, fratelli, sorelle organizzata dalla rivista Ristretti Orizzonti dalla 9 alle 17. Nel corso della Giornata verrà letta da don Marco Pozza, cappellano della Casa di reclusione, una straordinaria lettera che Papa Francesco ha consegnato personalmente a un gruppo di persone invitato proprio in preparazione della Giornata contro la pena di morte viva.

La lettera di Papa Francesco contro l’ergastolo.

Non si tratta di una lettera con i rituali saluti, ma è una lettera che parla delle pene che non danno speranza, dell’ergastolo che è un problema e non la soluzione dei problemi, della necessità di un cambio di cultura sulle pene. E nell’omelia del 17 gennaio, nel corso della messa a cui ha assistito la delegazione padovana, il Papa ha anche parlato di cristiani pigri, cristiani “parcheggiati”, e ha esortato a non restare fermi e incapaci di cambiare. “Noi prendiamo a prestito – si legge in una nota di – Ristretti Orizzonti – a nostra volta questa espressione curiosa del Papa per fare appello a tutte le persone parcheggiate nelle loro convinzioni perché cerchino di aprirsi a una cultura nuova della Giustizia, quella che il Papa chiama Giustizia riconciliativa”.

L’iniziativa di Ristretti Orizzonti “Contro la pena di morte viva. Per il diritto a un fine pena che non uccida la vita”.

Da tempo la redazione di Ristretti Orizzonti pensava a una giornata di dialogo sull’ergastolo, ma anche sulle pene lunghe che uccidono perfino i sogni di una vita libera. “Per anni siamo rimasti intrappolati – scrive la redazione della rivista – in questa logica che i tempi non sono maturi per parlare di abolizione dell’ergastolo, e quindi non ci abbiamo creduto abbastanza, non abbiamo avuto abbastanza coraggio. Ma poi un pensiero fisso ce l’abbiamo, ed è quello che ci spinge a fare comunque qualcosa: non vogliamo abbandonare quelle famiglie, non vogliamo far perdere loro la speranza. Allora invitiamo a dialogare, con le persone condannate parlamentari, uomini e donne di chiese e di fedi religiose diverse, perché ascoltino le parole del Papa; uomini e donne delle istituzioni, della magistratura, dell’università, dell’avvocatura, intellettuali, esponenti del mondo dello spettacolo, della scuola, cittadini e cittadine interessati”.

Amnistia e indulto, Papa Francesco sempre in prima linea!

Papa Francesco negli ultimi mesi spesso ha speso parole in favore dei detenuti e della concessione di misure straordinarie di clemenza che possono messere in atto in loro favore, alle quali si è unita Rita Bernardini, coordinatrice della presidenza del Partito Radicale, da anni in lotta per i diritti dei detenuti, per amnistie e indulto.Il Papa torna a dire parole chiare sulla condizione dei detenuti, e riafferma il contenuto di rivoluzionario cambiamento della nonviolenza, indicandola come metodo anche di iniziativa politica per risolvere i drammatici conflitti del nostro tempo.

