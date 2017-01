Anticipazioni Un posto al sole, le trame di venerdì 20, lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2017. «Il video della verità!» Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, Franco va da Giancarlo Petrone per fargli vedere le immagini che dimostrano il fatto che il ragazzo è stato minacciato da Gianni Forino e – soprattutto – che il Cammarota non gli ha sparato! Nel frattempo Nadia incomincia a essere sempre più infastidita dalla presenza insistente di Alberto, che è deciso a non lasciarsi scaricare dalla bellissima ucraina in quel modo. Alla fine la donna è costretta ad allontanarlo da casa, ma ci sarà qualcuno cui non sfuggiranno tutti questi concitati movimenti…

«Un sospetto andirivieni in casa Poggi…» Anticipazioni Un posto al sole, le trame di venerdì 20, lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Un posto al sole dicono infatti che il fascinoso Palladini deve comunque attraversare l’atrio di casa Poggi, e questo diverrà il punto dolente di tutta la vicenda… Nel frattempo Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli), sotto lo sprone di Niko – che, forse ci marcia anche un po’… – decide di andare in palestra, dove ha intenzione di si sottoporsi a un durissimo programma di allenamento. Il tutto per non perdere attrattiva agli occhi della sua fidanzata Rossella… Restate con le nostre anticipazioni di UPAS per gli ulteriori sviluppi di questa storia!