Caterina Balivo, il look con minigonna gialla a Detto Fatto di oggi, 20 gennaio 2017

Caterina balivo, il look a Detto Fatto di oggi, venerdì 20 gennaio 2017. Caterina Balivo torna frizzante e spumeggiante come ogni giorno per portare allegria con la sua trasmissione Detto Fatto, programma che va in onda su Rai 2 alle ore 14 dal lunedì al venerdì. Ogni giorno Caterina Balivo stupisce con outfit molto originali e particolari. Vediamo cosa ha scelto di indossare la conduttrice per la puntata di Detto Fatto di oggi, 20 gennaio 2017. Caterina ha optato per una camicetta bianca senza bottoni e per una graziosa minigonna gialla. A completare il look sono dei graziosi tronchetti neri borchiati con tacco largo e di media altezza.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 20 gennaio 2017.

Caterina Balivo oggi ha scelto di portare i suoi capelli con piega liscia non rinunciando però al volume. Il taglio di capelli scelto da Caterina mette in risalto il suo volto ed i suoi bellissimi occhi.