Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial della puntata di oggi, venerdì 20 gennaio 2017. Torna oggi puntuale alle 14 un’altra puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 condotta da Caterina Balivo. Ogni giorno a Detto Fatto sono proposti tanti tutorial interessanti, ma cosa vedremo oggi 20 gennaio? Prima di scoprirlo rivediamo alcuni tutorial della puntata di ieri. Salvo Filetti ha regalato un nuovo colore ed un nuovo taglio di capelli a Miryea, una ragazza riccia che però preferisce pieghe lisce. Salvo regala un nuovo taglio alla ragazza, e lo propone sia in versione liscia che riccia. Irene Colzi a Detto Fatto ci parla dei colori di tendenza per la nuova stagione, ed in particolare ci mostra la grinta delle tinte vitaminiche.

Giovanni Ciacci stupisce con un nuovo cambio look. Claudia desidera un cambio d’immagine ed adora il color mirtillo. Giovanni non se lo fa ripetere due volte, e tinge i capelli di Claudia di questo colore!

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 20 gennaio 2017.

Detto Fatto si apre con un tutorial di moda. Simona Mazzei torna a parlare della moda bimbo con un tutorial molto particolare: ci parla dei “Mini me”, vale a dire dei capi da bambino e li rende uguali per le mamme. Ci sono alcune regole per il mini me: i bambini non devono indossare i tacchi, calzini bianchi e borse (devono indossare solo borsette ideate appositamente per loro). I look devono essere uguali ma con dettagli diversi. Sì ai colori pastello e ai volant.

Ti poterebbe interessare anche: Detto fatto tutte le anticipazioni, tutorial e novità del programma di Caterina Balivo.