Cosa vedere stasera in tv? Guida tv di stasera, venerdì 20 gennaio 2017, tutti i programmi tv in prima serata di Rai, Mediaset e La7: le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda stasera, venerdì 20 gennaio 2017 su Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Un passo dal cielo 4. Su Canale 5 andrà in onda il film Sole a catinelle. Vediamo in dettaglio la guida tv stasera ed alcune anticipazioni.

Programmi tv di stasera, venerdì 20 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 appuntamento con la fiction Un passo dal cielo 4. Le anticipazioni della nuova puntata, l’arrivo di una star a San Candido, giunta lì appositamente per Eva, cambierà le carte in tavola… La polizia e la forestale vengono messe in allarme dalla scomparsa di due ragazze, una delle quali viene ritrovata legata in un campo e con una maschera da krampus sul volto.

Su Rai 2 assisteremo al film Captain America: The Winter Soldier. La trama, dopo i catastrofici eventi di New York accaduti in The Avengers, il film Marvel Captain America: The Winter Soldier vede Steve Rogers, alias Captain America, vivere tranquillamente la sua vita a Washington D.C., nel tentativo di adattarsi al mondo moderno.

Su Rai 3 verrà trasmesso il film Il capitale umano. La trama, i progetti faciloni di ascesa sociale di un immobiliarista, il sogno di una vita diversa di una donna ricca e infelice, il desiderio di un amore vero di una ragazza oppressa dalle ambizioni del padre. E poi un misterioso incidente, in una notte gelida alla vigilia delle feste di Natale, a complicare le cose e a infittire la trama corale di un film dall’umorismo nero che si compone come un mosaico.

Programmi tv di stasera, venerdì 20 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni e news. La guida tv di Canale 5, Italia 1 e Rete 4.

Su Rete 4 andrà in onda il programma di approfondimento Quarto grado. In uno studio rinnovato grazie a tecnologie più moderne e sofisticate, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero riprendono ad indagare sui maggiori casi di cronaca del nostro Paese e sui cold case che da tempo attendono una soluzione.

Su Canale 5 potremmo assistere al film Sole a catinelle. La trama, “Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno”. E’ questa la promessa che Checco fa al figlio Nicolò. Fin qui tutto bene. Il problema è che Checco, venditore di aspirapolvere in piena crisi sia con il fatturato che con la moglie, non può permettersi di regalare al figlio nemmeno un giorno al mare.

Su Italia 1 vedremo il film I Mercenari 3. La trama, in questo terzo capitolo tornano insieme Barney, Christmas e il resto del team, in un faccia-a-faccia con il nuovo nemico Conrad Stonebanks. Stonebanks, co-fondatore del gruppo insieme a Barney e divenuto poi un trafficante d’armi, è ora deciso a porre fine a i Mercenari e a tutto quello che rappresentano.Ma Barney ha altri piani e ha intenzione di combattere.

Programmi TV di stasera, venerdì 20 gennaio 2017: la guida TV e le anticipazioni su La7.

Su La7 stasera, 20 gennaio 2017, vedremo il film Indovina chi viene a cena?. La trama, una coppia di genitori progressisti riceve la visita del fidanzato della loro amata figlia. Il giovane è di colore.

