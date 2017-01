Il Segreto, anticipazioni e trame di giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2017. «Il piano – boomerang di Severo Santacruz!» Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che il piano messo in atto da Severo e dalla famiglia Santacruz per incastrare Eliseo finisce per ritorcerglisi contro, con gravi danni. Infatti Valleverde è indispettito dalla proposta di acquisto delle azioni da parte di Melisa, perché si tratta di una transazione troppo svantaggioso per lui. La canaglia allora sfoga la sua rabbia sulla povera Sol, picchiando selvaggiamente sua moglie! In seguito va a chiedere aiuto a donna Francisca, per allearsi con lei nel distruggere Severo.

«Un ignobile ricatto». Il Segreto, anticipazioni e trame di giovedì 20, venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Severo Santacruz cerca di mettere insieme delle prove che incastrino Eliseo Valleverde facendolo incriminare per sfruttamento della prostituzione – è questa la parte fondamentale del suo piano – ma inopinatamente la Montenegro si presenta da lui per parlargli. Cosa ha in mente l’oscura signora? Francisca frattanto non allenta la sua pressione nei confronti della sua buona domestica Fe. Minaccia di nuovo la donna di licenziamento se non le riporterà tutto ciò che dicono e fanno i Castañeda e gli Ulloa. Fe allora si confida con Emilia che la aiuterà a prendere delle contromisure verso questo ignobile ricatto.