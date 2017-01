La prova del cuoco, le anticipazioni e gli ospiti di oggi, 20 gennaio 2017

La prova del cuoco di oggi: anticipazioni ed ospiti di venerdì 20 gennaio 2017. La puntata de La prova del cuoco di ieri, 19 gennaio, è andata in onda in versione ridotta: è infatti iniziata in ritardo a causa di un collegamento con il TG1 che ha dato degli importanti aggiornamenti sull’emergenza maltempo e terremoto, che hanno provocato una grande tragedia in Abruzzo. Antonella Clerici ha condotto la puntata di ieri con estrema delicatezza e buon senso, mostrando, così, di essere vicino a tutte le persone coinvolte in questo terribile incubo. Prima di scoprire quali sono le ricette che verranno proposte a La prova del cuoco di oggi, 20 gennaio, diamo uno sguardo alle ricette di ieri.

La prima ricetta proposta durante la puntata di ieri de La prova del cuoco è un ottimo strudel di verdure insaporito da un ingrediente speciale: la curcuma, una spezia dalle tante proprietà che dovremmo introdurre quotidianamente nella nostra dieta. Luisanna Messeri, invece, ha proposto lo zuccotto panna e cioccolato. Grande ed apprezzato ospite a La prova del cuoco di ieri è stato Nino Benvenuti, ospite con cui è stato fatto un salto nel passato, precisamente nel 1967. Cosa vedremo oggi a La prova del cuoco?