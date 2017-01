Le ultime anticipazioni e news del trono classico di Uomini e Donne: Manuel Vallicella stupisce tutti. Le ultime news e anticipazioni del trono classico di Uomini e Donne riguardano Manuel Vallicella sempre più al centro dell’attenzione in questi ultimi giorni per alcuni gesti eclatanti e chiacchierati. Tanto è che anche alcune sue corteggiatrice si sono lamentate di non aver trovato proprio il cucciolo tenero e indifeso che sembrava durante il trono di Ludovica Valli, ma quel dolce ragazzo ha lasciato il posto a un tipo dall’atteggiamento più deciso e a volte aggressivo.

Manuel, però, non finisce di stupire il pubblico: una delle sue ultime è stata la sua apparizione negli studi Mediaset in maniera del tutto trasformata. Siamo ormai abituati a vederlo coperto di tatuaggi sino al collo e persino sul volto. Nella registrazione di ieri, invece, Manuel ha lasciato tutti a bocca aperta, Maria De Filippi compresa. Il tronista ha fatto il proprio ingresso in studio con un look completamente nuovo, ovvero senza tatuaggi. Una trasformazione che ha lasciato tutti senza parole, anche perché è subito saltata agli occhi l’enorme differenza rispetto a prima, con i lineamenti del viso che sono sembrati persino cambiati.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono classico: Manuel Vallicella come non lo avete mai visto.

La scomparsa dei tatuaggi non è opera di rimozione degli stessi ma è frutto dello splendido lavoro effettuato dalle truccatrici Mediaset che sono riuscite a regalarci un Manuel completamente differente. Il tronista ha poi condito il tutto con un completo elegante, un vestito che, solitamente, si indossa in occasione della scelta.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni del trono over: il compleanno di Gemma.

Nella puntata di oggi del programma di Uomini e Donne assisteremo alle vicende delle dame e dei cavalieri del trono over. Dopo la sfilata maschile, oggi si ritorna in studio con Marco Firpo e Anna. Mentre la dama sempre al quanto interessata pronta a sentirsi telefonicamente, il cavaliere è riluttante a lasciare il suo numero di telefono. Francesco Turco, dopo la delusione con Aurora afferma di aver conosciuto una signora del suo paese e di essere rimasto colpito da lei al punto di lasciare la trasmissione per vivere la sua storia fuori dagli studi Mediaset. E intanto Gemma, dopo aver festeggiato il suo compleanno, attende l’arrivo del fine settimana per concedersi un po’ di sano e meritato riposo, senza però dimenticare mai di ringraziare e salutare le sue amiche-fans virtuali e non. I festeggiamenti del suo compleanno sono avvenuti negli studi Mediaset e, anche in un giorno di festa, non sono mancati gli attacchi di Tina. Nonostante tutto Gemma è apparsa contenta per quanti le hanno dimostrano affetto e stima.