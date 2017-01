Pensioni oggi 20 gennaio 2017, le ultime novità. In riferimento al recupero del differenziale negativo dello 0,1% sulle pensioni a fronte dell’inflazione piu’ bassa registrata nel 2015 rispetto a quella prevista, il ministero del lavoro e delle politiche sociali informa di aver predisposto un emendamento al Decreto Milleproroghe con il quale si prevede di prorogare al 2017 la norma che ha consentito di non procedere al recupero nel corso del 2016. E’ quanto si legge in una nota del ministero.

Perequazioni pensioni, ultime news.

Sul fronte pensioni, come sottolinea il sito Pensionioggi, il Governo dovrà rivedere l’attuale sistema di perequazione degli assegni pensionistici, valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni e recuperare, tenendo conto dei vincoli di bilancio, parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione una tantum del montante nel 2019. E’ quanto prevede la mozione n. 690 sulle pensioni minime proposta dal PD e approvata ieri dall’Assemblea di Palazzo Madama. Con il suddetto decreto-legge – si legge nel documento approvato dal Senato – , il legislatore ha compiuto scelte che hanno favorito, con la restituzione della mancata perequazione, i redditi medio-bassi, ovvero una platea di circa 3,7 milioni di pensionati. Si tratta di un provvedimento che ha rispettato i principi di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto delle esigenze di contenimento della spesa e del principio di gradualità nell’attuazione dei valori costituzionali che hanno un impatto sul bilancio statale. Tuttavia, al fine di scongiurare il verificarsi di “un non sopportabile scostamento” fra l’andamento delle pensioni e delle retribuzioni, il legislatore non può eludere il limite della ragionevolezza”.

Pensioni, la mozione approvata al Senato.

A tal fine la mozione approvata dal Senato impegna il Governo: 1) a introdurre un sistema di perequazione basato sugli “scaglioni di importo”, confermando, a decorrere dal 2019, il ritorno al meccanismo già previsto dalla legge n. 388 del 2000; 2) a valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, maggiormente rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati, volto a proteggere il potere d’acquisto del trattamento previdenziale degli stessi e a valutare la possibilità, tenendo conto dei vincoli di bilancio, di recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione una tantum del montante nel 2019.

Pensioni e rivalutazioni, le ultime news.

Sul fronte pensioni e rivalutazioni, si è espresso il senatore Vittorio Zizza, secondo il quale sarebbero cinque milioni i pensionati che dovrebbero ancora avere indietro parte della rivalutazione che gli spetta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il blocco delle indicizzazioni della Legge Fornero. Zizza, secondo quanto riporta BlastingNews, ha detto in aula al Senato che questa sarebbe la cifra di pensionati che hanno diritto a una rivalutazione della loro pensione avvenuta solo in maniera parziale.

Intanto, i sindacalisti pongono l’accento sulla seconda fase della riforma. Per Domenico Proietti, segretario confederale della Uil, “dopo l’approvazione degli importanti interventi sulle pensioni, contenuti nell’ultima Legge di Bilancio, è necessario avviare la fase 2 sulla previdenza prevista dal verbale d’intesa tra Governo e Cgil, Cisl e UIL”. Proietti dichiara, secondo quanto riportato dall’agenzia Italpress, che “bisogna procedere alla separazione della spesa previdenziale da quella assistenziale, si deve, poi, promuovere un forte rilancio della previdenza complementare attraverso la reintroduzione di una fiscalità incentivante e agire sul legame dell’aspettativa di vita all’età per l’accesso alla pensione, tenendo conto delle peculiarità di tutti i lavori”.

Pensioni, esodati, ottava salvaguardia, ultime news.

I lavoratori possono presentare domanda per la verifica del diritto a pensione ai sensi dell’ottava salvaguardia (art 1. co 212 e ss. della legge 232/2016) sino al prossimo 2 marzo. Lo comunica l’Inps nella Circolare 193/2016 pubblicata ieri dall’istituto di previdenza. L’Inps precisa che il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione ai sensi dell’articolo 1 commi da 214 a 218 della Legge 232 /2016 (ottava salvaguardia). Il servizio è disponibile, fino al 2 marzo 2017, sia per i patronati, con le consuete modalità, che per i cittadini in possesso delle credenziali di accesso.

Secondo quanto riporta il sito Lecconotizie.com, circa 30 mila persone a livello nazionale potranno acceder al pensionamento con le regole pre Fornero, l’ottava salvaguardia.“Le casistiche sono piuttosto tecniche e complicate ma se si è cessato l’attività lavorativa entro il 31.12.2014 da ditta fallita o cessata, un esempio dal territorio è il caso della Onyx di Calolziocorte, e si è prossimi ai 40 anni di lavoro o se si è cessato entro il 31 dicembre 2012 per accordi di mobilità con incentivo all’esodo è il momento giusto per informarsi presso un patronato” fa sapere Cinzia Gandolfi, di Inca Cgil.

Pensioni anticipate ed Ape, le news dall’Inca Cgil.

“La seconda cosa riguarda due provvedimenti contenuti nella legge di stabilità ad oggi non fruibili – prosegue la referente del sindacato – APE (anticipo pensionistico per cui devo avere 63 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contributi) e precoci (lavoratori con almeno un anno di contribuzione entro il diciannovesimo anno di età che potranno accedere alla pensione con 41 anni di contribuzione), infatti entro fine mese il governo dovrebbe emanare i decreti attuativi ma su questo, dopo la caduta del governo, regna un’incertezza assoluta. Le novità non saranno fruibili prima del maggio 2017, per questo meglio attendere almeno metà febbraio per avere notizie più certe (magari qualche circolare Inps)”. L’opportunità è stata spiegata dal sindacato durante una conferenza stampa, nella mattinata di martedì, durante la quale il segretario provinciale della Cgil, Wolfango Pirelli, è intervenuto spiegando le motivazioni che spingono la Cgil a chiedere l’abolizione del voucher e che non si accontenterà della sua revisione.

Pensioni anticipate ed opzione donna: grande attesa per la fase due del confronto tra governo e sindacati.

Su fronte pensioni cresce l’attesa per l’inizio della fase due di confronto tra governo e sindacati, e come sottolinea Orietta Armiliato, combattivo membro del Comitato Opzione Donna Social, i sindacati stano facendo un certo pressing in tal senso. “Carissime, come stiamo apprendendo da più fonti – dichiara la Armiliato – le parti sociali stanno facendo pressione affinché sia riaperto al più presto il tavolo avviato con il Governo e che ha, nella sua prima fase, apportato novità in capo alla tanto auspicata flessibilità previdenziale recepite ed incluse nella Legge di Bilancio appena varata. La seconda fase, così come concordato, vedrà in discussione i seguenti temi: pensione contributiva di garanzia e adeguatezza delle pensioni di importo medio – basso;sviluppo della previdenza complementare; considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali; maggiore flessibilità nell’accesso alla pensione; valutazione di ulteriori misure previdenziali per i lavori faticosi. Pertanto, gli obiettivi che questo Comitato si è posto, sono puntualmente compresi ed appena le attività riprenderanno, ne seguiremo attivamente gli sviluppi”.

Opzione donna, esodati e cumulo, grande attesa per gli eventuali emendamenti.

“Nel frattempo prosegue la Armiliato – apprendiamo anche che è stato incardinato in Senato-Commissione Bilancio- il decreto milleproroghe, dove sono attesi emendamenti per quanto al cumulo contributivo per OD ed esodati (oggi rimasti esclusi da Ldb2017) così come abbiamo avuto contezza che ci saranno emendamenti relativi alla Proroga al 2018 per Opzione Donna. Ovviamente non ci facciamo alcuna illusione sugli eventuali positivi accoglimenti di queste istanze, ma riteniamo corretto per completezza e correttezza di informazione, di mettervi al corrente anche di queste attività”.

Riforma pensioni e fase due del confronto governo sindacati, le ultime dichiarazioni di Maurizio Petriccioli.

Sul fronte riforma pensioni, il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli ha voluto ricordare come la riforma delle pensioni frutto dell’accordo tra Governo e sindacati sia riuscita a restituire “un po’ di spazio alle scelte individuali e volontarie dei lavoratori, facendosi carico del disagio di chi ha perduto il lavoro in età anziana e non riesce a ritrovarlo, di chi svolge lavori gravosi e degli invalidi gravi”. Per Petriccioli “occorre riprendere il dialogo con il Governo, per ampliare la platea delle categorie dei lavoratori coinvolti con l’Ape sociale, rimuovere gli ostacoli che ancora limitano l’accesso ai benefici e avviare il confronto sulla ‘fase due’ dell’intesa, per migliorare le pensioni per le generazioni future, valorizzare il lavoro di cura, sviluppare la previdenza complementare e introdurre una pensione contributiva di garanzia per i redditi bassi”.

